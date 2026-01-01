蕭亞軒跨年夜無預警爆喜訊！突揭內心遺憾 「因演出錯過媽媽來電」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

昨（31）日晚跨年夜，蕭亞軒Elva睽違14年再次登上湖南衛視跨年演唱會舞台，她一登場便全開的女王氣場，瞬間點燃跨年夜現場氛圍，在連唱18分鐘後，直接喊話：「演唱會見！」相關話題迅速登上微博熱搜。

蕭亞軒睽違14年，再度登上湖南衛視跨年。（圖／華納音樂提供）

蕭亞軒本次跨年舞台以「LOVELVA」為名，核心概念圍繞「愛」展開，將蕭亞軒多年音樂作品與人生歷程中累積的情感能量，整組表演由〈表白〉、〈遺失的心跳〉、〈愛的主打歌〉三首代表作品串聯而成，透過層層推進的情緒編排與結構設計，構築出一段高度濃縮卻脈絡清晰的音樂敘事。

蕭亞軒睽違14年，再度登上湖南衛視跨年。（圖／華納音樂提供）

在整組表演中，〈遺失的心跳〉首次登上跨年舞台，歌曲所承載的遺憾、思念與內在情緒，與蕭亞軒個人生命經歷形成細膩呼應。她曾分享，過去一次巡演正值跨年夜，卻因演出而錯過母親的來電，這段真實而私密的記憶，被自然轉化並融入舞台語言之中，讓表演不再只是經典歌曲的呈現，而成為一場關於陪伴、錯過與釋懷的情感對話。壓軸登場的〈愛的主打歌〉，採用花車巡迴式舞台動線設計，強化表演與觀眾間的互動感。為呈現這場完整舞台，蕭亞軒提前投入大量準備，深度參與音樂與舞台整體構思，從編曲結構調整、唱跳細節反覆排演，到現場節奏與肢體表達的精準拿捏，皆展現她對舞台的成熟掌控力。

