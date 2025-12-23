蕭亞軒跨年夜開唱倒數！「5度動刀復出」近況曝光 閨密蜜雪鬆口了

記者徐珮華／台北報導

女團「蜜雪薇琪」蜜雪睽違多年復出歌壇，今（23）日以紅心字會公益大使身分出席活動。她坦言平常都有薇琪陪伴，今天獨自現身「有點小寂寞」，但能感受到薇琪目前正如同自己當年全心投入家庭的狀態，也隔空告白「她永遠是我最重要的薇琪」。

蜜雪擔任紅心字會公益大使。（圖／紅心字會提供）

蜜雪推出新歌〈真心的擁抱〉，以細膩詞曲描繪暗戀心酸。談及閨密蕭亞軒歷經5次手術，終於將在下週登上湖南衛視跨年演唱會，她開心表示「她越來越棒了，正在為跨年演出準備，很期待她的演出」，也透露先前已將新歌Demo傳給對方搶先試聽，對方聽後大讚「有抓住我的耳朵」。

蜜雪（左）分享蕭亞軒（右）近況。（圖／翻攝自蜜雪Threads）

隨著聖誕節將至，蜜雪透露今年將在工作中度過節日，晚上再與老公和小孩共享溫馨時光。與企業家老公結婚17年的她，表示每天都會用親吻表達愛意，也分享自己工作結束後，老公經常親自接送她下班，幸福之情溢於言表。

談及與長輩相處難忘回憶，蜜雪表示因為父母工作忙碌，童年時期多由外公、外婆照顧。她回憶冬天時，外婆每晚睡前都會替她準備熱牛奶，還會透過擁抱確認她是否穿得夠暖，更親手為她織圍巾與背心。對蜜雪而言，只要圍上圍巾、穿上背心，彷彿再次感受到外婆的擁抱，非常溫暖。

