蕭亞軒跨年夜震撼復出 超正閨蜜鬆口現況

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后「ELVA」蕭亞軒即將復出跨年舞台，備受歌迷期待，天后的好姐妹蜜雪今天擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使，受訪也鬆口閨蜜近況。

蜜雪擔任公益大使。(記者潘少棠攝)

蜜雪開心表示：「她很努力籌備，我很期待，她準備得超棒。」透露ELVA有先給她看了表演內容，「我覺得好好聽。」ELVA歷經腿部的手術強勢回歸，現在的狀態非常不錯，「她好多了，請大家期待她跨年演出。」

至於有沒有關心好姐妹的感情事，蜜雪先是笑說Elva忙於工作，隨後談到：「她真的很努力準備跨年，她對音樂要求超高，超震撼的！」非常有義氣沒有多洩口風。

