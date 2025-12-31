蕭亞軒跨年復出狂飆《表白》 熬過五次手術復健重返舞台

蕭亞軒登上中國湖南衛視跨年晚會演出，一連帶來《表白》、《遺失的心跳》、《愛的主打歌》，這也是她睽違多時再度站上大型舞台。

先前蕭亞軒傳出因意外導致右髖關節骨折，四月透過經紀人表示，前後共進行五次手術，每次至少得花三個月恢復。無限輪迴的術後復健折磨，更是讓她痛不欲生，擔心從此無法回到舞台，焦慮到陷入低潮，幸好靠著過人的意志力，與親友、復健師鼓勵，促使她咬牙撐過來。

當晚她以黑色套裝搭配黑色牛仔帽亮相，造型俐落帥氣，隨著音樂又唱又跳，動作流暢有力，幾乎看不出曾接受過多次大型手術。唱到最後一首《愛的主打歌》時，全場氣氛沸騰，她更在音樂停下後，索性不靠伴奏，帶領觀眾齊聲哼唱旋律，形成溫馨又震撼的畫面，她最後感動直呼：「謝謝你們，演唱會見！」