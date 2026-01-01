蕭亞軒跨年連唱18分鐘金曲發燒 憶錯過母親來電

蕭亞軒演出，炸裂舞台。（翻攝自網路）

睽違14年，蕭亞軒（Elva）再次登上湖南衛視跨年演唱會舞台，一登場便展現女王氣場，連唱18分鐘讓粉絲嗨翻後，直接喊話：「演唱會見！」

本次跨年舞台以《LOVELVA》為名，核心概念圍繞「愛」展開，將蕭亞軒多年音樂作品與人生歷程中累積的情感能量，轉化為一段具敘事性的舞台表達，整組組曲由〈表白〉、〈遺失的心跳〉及〈愛的主打歌〉3首代表作串聯而成。她曾分享，過去一次巡演正值跨年夜，卻因演出而錯過母親的來電，這段真實而私密的記憶，被自然轉化並融入《LOVELVA》的舞台語言之中，讓表演不再只是經典歌曲的呈現，而成為一場關於陪伴、錯過與釋懷的情感對話。

蕭亞軒壓軸登場的〈愛的主打歌〉，採用花車巡迴式舞台動線設計。（華納唱片提供）

壓軸登場的〈愛的主打歌〉，採用花車巡迴式舞台動線設計，隨著唱跳段落層層推進，現場氣氛被持續點燃，5萬人齊聲大合唱的畫面震撼全場，不少觀眾在社群平台直呼「完全是售票演唱會等級。」

睽違14年，蕭亞軒（Elva）再次登上湖南衛視跨年演唱會舞台。（華納唱片提供）

為了這場完整舞台，蕭亞軒提前投入大量準備，深度參與音樂與舞台整體構思，從編曲結構調整、唱跳細節反覆排演，到現場節奏與肢體表達的精準拿捏，皆展現她對舞台的成熟掌控力。

蕭亞軒一連演唱〈表白〉、〈遺失的心跳〉及〈愛的主打歌〉3首代表作。（華納唱片提供）

