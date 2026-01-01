蕭亞軒跨年錯失亡母電話！5度動刀強勢回歸 高喊「演唱會見」掀暴動

記者徐珮華／台北報導

蕭亞軒（Elva）歷經5次手術，昨（12月31日）睽違14年再次登上湖南衛視跨年演唱會。本次跨年舞台以「LOVELVA」為名，她曾分享過去一次巡演正值跨年夜，卻因演出而錯過母親來電，這段真實而私密的記憶，被自然轉化並融入舞台語言之中；正因跨年這個特殊時間節點，整段演出進一步被賦予「放下過去、用愛迎向未來」的情感意義。

蕭亞軒時隔14年登上湖南衛視跨年演唱會。（圖／翻攝自網路）

本次跨年舞台核心概念圍繞「愛」，將蕭亞軒多年音樂作品與人生歷程中累積的情感能量，轉化為一段具敘事性的舞台表達。整組表演由〈表白〉、〈遺失的心跳〉、〈愛的主打歌〉3首代表作品串聯而成，透過層層推進的情緒編排與結構設計，構築出一段高度濃縮卻脈絡清晰的音樂敘事。

歌曲〈遺失的心跳〉首次登上跨年舞台，成為情緒轉折與情感厚度的重要關鍵。歌曲所承載的遺憾、思念與內在情緒，與蕭亞軒個人生命經歷形成細膩呼應，讓表演不再只是經典歌曲的呈現，而成為一場關於陪伴、錯過與釋懷的情感對話。

蕭亞軒展現女王氣場。（圖／華納音樂提供）

壓軸登場的〈愛的主打歌〉，採用花車巡迴式舞台動線設計，強化表演與觀眾間的互動感。為呈現這場完整舞台，蕭亞軒提前投入大量準備，從編曲結構調整、唱跳細節反覆排演，到現場節奏與肢體表達的精準拿捏，皆展現她對舞台的成熟掌控力；造型方面同樣延續鮮明時尚風格，無論剪裁、材質或視覺呈現，都進一步放大自我態度與舞台氣場。

蕭亞軒連唱18分鐘後，直接喊話「演唱會見」，讓歌迷相當期待，「蕭亞軒要開演唱會了」更成為跨年夜最具話題性的關鍵字之一。這場演出不只是一次跨年登台，更被視為她的舞台與音樂狀態的重要指標，也讓「LOVELVA」成為兩岸三地跨年節目中最受矚目的焦點之一。

