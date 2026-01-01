蕭亞軒驚喜喊話「演唱會見」 跨年歌單藏對亡母的思念

蕭亞軒2025年12月31日睽違14年再度登上湖南衛視跨年演唱會舞台，她先前因為右髖關節骨折，這兩年半經歷5次手術，以及長期復健後，終於回到舞台，引起各界的期盼，她一連演出18分鐘，最後還直接喊話「演唱會見！」相關話題也登上微博熱搜。

這次跨年演出以《LOVELVA》為主題，蕭亞軒將〈表白〉、〈遺失的心跳〉、〈愛的主打歌〉三首經典作品巧妙串接成組曲，其中〈遺失的心跳〉更被視為與她個人生命歷程深刻呼應的關鍵篇章。

蕭亞軒曾提及，過去某次巡演恰逢跨年夜，因忙於演出而錯過母親的來電，這段真實而私密的回憶，化為舞台敘事的一部分，悄然融入《LOVELVA》的演出之中。也讓整段表演被賦予「告別過往、以愛迎向未來」的情感核心，為即將到來的2026年注入溫柔卻堅定的力量。

壓軸登場的〈愛的主打歌〉則採用花車巡迴式舞台動線，拉近與觀眾之間的距離，蕭亞軒一登場便與舞群火力全開，正式宣告回歸。五萬名觀眾齊聲合唱的畫面震撼全場，也讓不少網友在社群平台驚呼：「完全是售票演唱會等級！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導