蕭亞軒、A-Lin幕後推手助陣「台灣成長速度最快 VTuber」

環球音樂今日宣布推動虛擬女團計劃。（春魚創意提供）

環球音樂今(16）日正式宣布，將與台灣最大的 VTuber 娛樂內容品牌之一「春魚創意（Springfish Studio）」展開全面戰略合作，推動虛擬女團《極深空計畫》主流出道，並同步發行首張原創專輯。此次合作不僅是雙方首次跨界結盟，也象徵環球音樂正式進軍華語虛擬偶像市場，開啟音樂產業與虛擬內容整合的新篇章。

未來雙方將攜手打造更多的創新虛擬偶像音樂企劃，並積極發掘、培養下一代華語虛擬歌手新星，拓展虛擬偶像經營、原創音樂、實體演出等多元領域，打造完整的虛擬偶像養成體系。

環球音樂臺灣董事總經理謝定原表示：「我們非常歡迎《極深空計畫》加入環球音樂的大家庭，成為環球音樂在台灣推出的首組虛擬偶像女團，這不只是一次音樂合作，更彰顯我們對全球指標性藝術的長期投資，共同致力於華語虛擬音樂的開始。期待與長期合作夥伴的春魚創意，攜手從音樂創作、藝人培育到跨媒體演出，一起將華語虛擬偶像推向更寬廣的全球舞台。」

《極深空計畫》由四名成員 — 厄倫蒂兒、涅默、埃穆亞與熙歌 — 組成，靈感皆取自宇宙天體，團體設定源於宇宙探索與天文意象。自 2022 年於 Youtube 初配信以來，憑藉療癒細膩且渾厚的唱功迅速累積人氣，全員頻道皆突破 10 萬訂閱，累積觀看次數超過 5000 萬次，成為台灣成長速度最快的 VTuber 團體之一，不僅活躍於 YouTube，亦曾擔任中華奧運代表隊虛擬大使、與天文館共同直播天象現象、登上桃園鐵玫瑰音樂節實體舞台，透過多元的跨界合作，成功走入大眾視野。

