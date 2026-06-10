蕭副總統以台灣「芋頭巧」款待帛方 惠恕仁盼台帛一起更強大

副總統蕭美琴的「帛榮專案」之旅進入尾聲，並在當地時間10日中午舉行答謝宴。蕭副總統表示，此行見證台帛在多元領域合作的成果，她並特別準備台灣造型的「芋頭巧」款待帛方友人，希望透過美食交流。帛琉總統惠恕仁則重申支持台灣的國際參與，並強調「台帛在一起會更強大」。

副總統蕭美琴5天4夜的「帛榮專案」進入尾聲，於當地時間10日中午舉行答謝宴，感謝帛琉總統惠恕仁及其行政團隊與國家議會等所有幕後的努力，使本次訪問順利進行完成。

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蕭副總統致詞時表示，這是她擔任副總統以來首次出訪友邦，帛琉將永遠在她心中占有非常特殊的地位。她也指出，在帛琉的這幾天，她體驗了帛琉最卓越的珍寶，從令人屏息的 「德國水道」(Geruherugairu) 和鯊魚城（Shark City），以及歷史悠久的貝里琉州，她真心希望未來能有更多台灣民眾能造訪帛琉，親自體驗這獨特的魅力。

蕭副總統也表示，本次訪問期間，她也很榮幸前往帛琉國家議會，也見證了台帛在醫療、農業、水產養殖、教育與數位、工程協助的成就。行程中，台帛也進行部長級領袖對談，並與帛琉各行各業的人們交流，討論共享的南島語族及原住民文化連結，反映台帛堅實的夥伴關係，也相信台灣與帛琉之間的深化合作，將為兩國人民帶來實質利益。

有趣的是，蕭副總統特別介紹午宴中，帶來一些台灣栽種的芋頭，並邀請飯店廚師製作了一道台灣風味、台灣造型的佳餚「芋頭巧」款待帛方友人，希望以美食文化交流。蕭副總統：『(原音)我了解到芋頭在帛琉及太平洋文化與日常生活中佔有特殊地位。在我停留期間，我品嚐了不同版本的芋頭葉湯，但我希望朋友們今天也能享用台灣風味的芋頭料理。』

惠恕仁隨後致詞時則表示，他衷心感謝蕭副總統將帛琉作為她首個正式訪問的國家，他知道蕭副總統是第二次來帛琉，但帛琉還有很多值得探索的地方，他希望不需要再過18年，就能等到蕭副總統的再次到來。

惠恕仁並說，他認為蕭副總統此行再次肯定了台灣對帛琉的承諾，他也希望台灣聽到了帛琉對世界的再次肯定，也就是支持台灣參與並成為世界衛生組織(WHO)、國際民航組織(ICAO)等重要國際組織的一部分。惠恕仁強調，台灣是一個了不起的國家，擁有改變世界、讓世界變得更好的了不起的人民，台灣與帛琉都是「堅韌之島」，當我們在一起時，未來是光明的。

惠恕仁說，他認同蕭副總統提出「在一起會更好」的理念，並表示「在一起會更強大」，他強調台灣與帛琉同屬南島語族大家庭，應持續攜手維護太平洋地區的和平、穩定與繁榮。

惠恕仁最後也請蕭副總統代向賴清德總統致意，表達期待賴總統能再次訪問帛琉，持續深化雙方友誼、夥伴關係與共同繁榮。