蕭副總統出席臺南救災韌性展演 盼提升防衛效能

記者陳彥陵／綜合報導

副總統蕭美琴今（26）日下午出席「2025臺南首創產官研合作無人機救災韌性展演」，肯定臺南市府團隊結合產官學研的力量，積極研發整合新興科技技術，提升防災及防衛韌性的能力，期盼未來持續運用科技輔助人力，讓決策指揮系統更加精準，降低災害對國人的傷害。

蕭副總統今日出席「2025臺南首創產官研合作無人機救災韌性展演」，並在臺南市長黃偉哲陪同下，參觀無人機展示區，及其他防災應用設備。隨後致詞時表示，臺南是臺灣歷史的重要起點，除了具有歷史文化外，也是一座創新的城市，很榮幸能共同見證導入創新科技協助各項防災，以及面對各式韌性挑戰的解決方案。尤其近年來受氣候變遷影響，讓臺灣除了面對地震外，也頻繁發生風災，帶來更多、更複雜的複合式挑戰，希望未來能導入科技做更周全的準備，讓災害風險降至最低。

蕭副總統肯定臺南市府團隊積極結合民間科技，帶動產官學研投入。在市府團隊、民間及中科院的共同努力下，整合新興科技，讓民眾進一步了解如何運用科技，以因應未來可能遭遇的風險與問題。蕭副總統說，城市以人為本，科技則扮演輔助性的角色；相信人與科技的結合能更進一步提升城市的韌性。

蕭副總統指出，這一年來臺南與中央積極合作，包括全社會防衛韌性委員會實地演練、桌上兵推等，展現市府團隊面對複合式挑戰各司其職、分工協力的能力，以及與中央共同協調的效果。此外，近期發生的丹娜絲風災或馬太鞍溪洪災等事件都在提醒我們還做得不夠，期盼結合產官學的力量，就已經發生或未來可能會發生的問題，預先做好更周延的準備；同時也希望臺南沙崙地區作為產業創新發展的中心，能集結眾人的力量，降低未來災害對國人的傷害。

蕭副總統提到，現場展示許多新興科技技術，像是物流型及防災型無人機，包括面臨通訊中斷、偏鄉投藥、病媒蚊消毒、物資支援等問題時，均可運用無人機大幅提高救災工作效率，也可以協助災後快速會勘，讓相關指揮及救災單位即時掌握全盤資訊，進行更妥善的規劃，讓指揮系統做出更精準及更具效能的防災決策。

蕭副總統感謝民間各單位為各縣市的救災、消防等機制導入新科技，期盼能夠激勵更多創新解決方案，也感謝民間百工百業參與及投入無人機相關技術與團隊，並期盼中科院軍民兩用技術更加普及，讓更多國人能使用這些新興科技，在後續演練的過程中，持續面對問題、解決問題。

隨後，蕭副總統與現場貴賓共同觀看「無人機救災韌性展演兵棋推演」，見證各式無人機設備在不同情境演練中，展現出即時監控、精準偵搜與快速應變的能力與防救災量能。

蕭副總統今日出席「2025臺南首創產官研合作無人機救災韌性展演」，並參觀無人機展示區，及其他防災應用設備。（總統府提供）

蕭副總統致詞時表示，期盼未來持續運用科技提升防災及防衛韌性效能。（總統府提供）