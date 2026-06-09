蕭副總統參訪帛琉國家醫院及博物館 肯定臺帛合作成果

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記者陳彥陵／綜合報導

副總統蕭美琴「帛榮專案」於帛琉當地時間9日下午參訪帛琉國家醫院及國家博物館；蕭副總統肯定臺帛長期醫療合作成果，感謝臺灣醫療團隊持續投入帛琉醫療服務，雙方在公共衛生、文化、教育及基礎建設等領域交流合作密切，展現共同促進人民福祉及深化夥伴關係的成果。

蕭副總統首先前往帛琉國家醫院參訪，並聽取新光醫院簡報醫療計畫，隨後致詞時感謝帛琉副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）的接待，並表示，歐宜樓副總統也兼任衛生部長，肩負照顧帛琉人民公共衛生的重任，這是攸關人民健康與生命的重要工作；臺灣很榮幸能有機會與帛琉攜手合作，為帛琉人民的健康與福祉貢獻心力。

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蕭副總統表示，此次見證許多雙方合作領域的成果，其中包括基礎建設、農業、水產養殖、文化及教育等，很感謝也有機會親眼見證在公共衛生領域的合作成果。蕭副總統並感謝衛福部及外交部長期投入臺帛合作，持續深化雙方在公共衛生等領域的交流成果。

蕭副總統強調，公共衛生確實是至關重要的領域，也是總統賴清德施政的優先事項；尤其賴總統是醫生出身，自就任以來，即高度重視公共衛生，這是其專業領域的一環，他同時也親自主持「健康臺灣推動委員會」。感謝臺帛夥伴關係讓臺灣有機會成為世界上一股良善的力量，展現積極促進公共衛生與全球健康的熱忱與貢獻。

隨後，蕭副總統一行前往帛琉國家博物館，在館長Olympia E. Morei-Remengesau導覽下，參觀男人會館、帛琉巴貝多島巨型土構遺跡展、「臺灣原住民族特展」，以及西班牙、德國、日本殖民地時期及美國託管時期文物展區；蕭副總統也在「臺灣原住民族特展」的訪客簿上簽名並寫下「臺帛共榮，文明長興」，盼臺帛友誼長存、共榮發展。

蕭副總統參訪帛琉國家醫院。（總統府提供）

蕭副總統參訪國家博物館。（總統府提供）