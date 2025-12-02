蕭副總統參訪苗栗出磺坑 與為地方努力的人一起加油

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）副總統蕭美琴今天參訪苗栗出磺坑地方文化創生據點，甫獲民進黨徵召參選縣長的縣議員陳品安隨行陪同，媒體問是否啟動輔選行程，副總統說，深入在地是幫為地方努力的人一起加油。

苗栗縣公館出磺坑是世界現存最古老且還在生產的油礦區之一，縣府爭取文化部補助，攜手台灣中油公司推動再造歷史現場計畫，修復文化景觀及日式宿舍歷史建築群。

其中，建於昭和十年（1935年）的6號處長宿舍，現由地方創生團隊進駐，以「微光之丘」導入書店、旅宿、展覽等多元功能，轉化為旅人可靜心駐足、感受時光流轉的文化旅宿空間。

蕭副總統今天下午由民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦、黨籍議員陳品安、許櫻萍、徐筱菁等人陪同前往參訪，並與陶藝、繪畫創作者及青年返鄉團隊共同交流。

副總統表示，很感謝許多地方文化工作者，長期奉獻、守護在地歷史文化，賦予地方新的生命以及溫度，同時帶動年輕人能夠回鄉，透過這樣的歷史再造現場的平台，呈現地方繁榮以及最有溫度的故事。

民進黨布局2026縣市長選戰，上週中執會通過徵召陳品安參選苗栗縣長。現場媒體詢問此行是否象徵啟動輔選，副總統說：「今天就是深入地方，幫為地方努力的人一起加油。」

蕭副總統指出，她就任以來，接待許多外賓，近期覺得也要多跟基層互動，走出辦公室、深入認識地方，看到許多為在地文化歷史作出貢獻的人以及他們的理想願景，就如同陳品安，過去也努力參與地方創生以及在地文史的保存，今天有機會主要表達和大家一起努力、相互加油。

陳品安表示，出磺坑百年油礦聚落從工業遺址，重新蛻變為文化與文旅新場域，看到青年團隊的努力，讓她深受感動，將持續關注並爭取苗栗的文資活化、青年創生與客庄發展等資源，讓苗栗各地珍貴美好的文化資產不再被塵封，吸引更多苗栗青年願意回鄉一起打拚，讓客庄的獨特魅力被更多人看見。（編輯：龍柏安）1141202