蕭副總統接見自由聯盟訪團 (圖)

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高雄驚傳爆炸聲！火災濃煙滾滾如地獄場景 市府出手了重罰工廠500萬
即時中心／高睿鴻報導高雄今（12）晚不安寧！大約晚間7點多，岡山區本工五路有間處理廢棄物工廠，突然傳出重大火警，火勢一度燒得極為猛烈；現場不僅出現亮到刺眼的大範圍火光，且黑煙滾滾，甚至還傳爆炸聲，宛如地獄場景。據悉，環保局當時是透過雲端監控系統發現黑煙，經查，確認為工廠倉庫區釀災，由於現場有太空袋、重油等助燃物，火勢不僅迅猛，且還出現明顯粒狀污染物。據悉，高雄市環保局進行空污檢測後，確定裁罰工廠500萬並勒令停工。
NBA總冠軍賽》張政禹原看好馬刺4比2封王 兩場關鍵時刻被逆轉直呼「馬刺太年輕了！」
中華職棒味全龍隊張政禹是資深NBA球迷，長期關注NBA賽事，近期總冠軍賽打得火熱，賽前預測聖安東尼奧馬刺會以4比2奪冠的他，面對目前紐約尼克在系列賽取得3比1領先，也忍不住直呼「馬刺太年輕了！」
Threads也淪陷！Meta旗下三大平台同步當機 網崩潰：到底還要掛多久？
Meta旗下社群平台今（12）日晚間驚傳大規模當機，其中以Threads災情最讓網友崩潰。不少用戶原本想轉往Threads查看狀況，沒想到平台同樣無法正常使用，導致大批民眾湧入其他社群哀號：「現在到底還剩哪個能用？」
路人批盧秀燕被抓包？江和樹：綠營幕僚假冒
[NOWNEWS今日新聞]台中市長盧秀燕正在歐洲參訪，卻有大批網友灌爆臉書留言區，挖苦她「畢旅好玩嗎」？電視媒體播報新聞後，被民眾黨市議員江和樹抓包，街訪的2名路人竟是民進黨議員陳雅惠服務處主任與里長...
快訊／臉書、IG大當機！META AI證實 全球用戶哀號
社群平台Facebook(臉書)今晚大當機，手機無法登入查看內容，電腦僅顯示「抱歉，出了點問題」的提示，多位網友在其他平台回報無法登入臉書。(賴俊佑)
蔣萬安喊廢監察院 國民黨籍監委被提名人廖婉汝嗆：若2028年當總統還會堅持？
總統府昨（11）日提名監察院第7屆正、副院長及監察委員，名單被國民黨前發言人賴苡任批評，「近親繁殖、裙帶關係、一片綠友友、一群老綠男」。但其中包含前國民黨立委廖婉汝，以及新北市長侯友宜幕僚謝政達，台北市長蔣萬安今（12）日表示，重點並非監委人選，而是監察院存廢問題。被提名人廖婉汝表示，朝野都想廢考監就趕快攜手去做，不要現在把同意權變成政治議題，吵過就忘記。......
快訊／大樂透連10摃！還有51組端午加碼百萬等你喔
大樂透第115000061期於6月12日開獎，頭獎連10摃未開出，預計下期6月16日頭獎累積金額將上看2.8億元，挑戰今年最高獎金紀錄。本期中獎號碼為01、06、16、20、34、49，特別號03。此外，端午加開百萬獎項共開出12組，目前仍有51組百萬大獎待送出。隨著加碼活動持續進行，下期預估銷售額將達1.7億元。想圓發財夢的民眾請務必把握機會，詳細中獎資訊與派彩公告請以台彩官網為準。
快訊／史上最狂IPO！SpaceX今晚10點要來了 定價每股135美元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全球首富馬斯克（ElonMusk）旗下太空探索技術公司SpaceX，在與AI新創xAI完成整併後正式啟動上市計畫，將以每股135美元定價...
今彩539頭獎開出2注！這2縣市幸運兒爽中8百萬 大樂透再槓龜
台彩今（12）晚派彩結果出爐，大樂透頭獎再度槓龜，貳獎開出1注，中獎獎金265萬，獎落台北市中山區長安東路二段171之6號「雙盈彩券商行」。下期將於6月16日開獎，獎金上看2.8億。端午加碼「100組
先前多風光如今狂跳水！「這檔AI趨勢股」殺出4天登弱勢股王 網哀：還會有大行情嗎？
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（12）日台股加權指數收盤44,169.04點，漲1019.58點，漲幅2.36%，觀察今日表現弱勢個股，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳先前...
PLG／穿橘色球衣沒吹判 卡米諾斯為盧峻翔抱屈：MVP全場竟只有5次罰球
桃園璞園領航猿12日以84：77擊敗富邦勇士，將總冠軍系列賽扳成2：2平手，但領航猿總教練卡米諾斯賽後不滿抗議，認為年度MVP盧峻翔不夠受到裁判尊重，反問：「不知道是不是因為他穿橘色球衣的關係。」
欠台糖1.7億！台中地院證實吳乃仁已到案
[NOWNEWS今日新聞]台糖公司前董事長、新潮流大老吳乃仁，因涉入台糖售地案遭法院認定背信罪成立，除刑事部分已定讞外，後續民事求償也持續執行中，由於相關債務累計高達約1.7億元，台北地院3日簽發拘票...
華為「韜定律」能超越台積電？專家曝最新進度：美國封鎖反助其精進
近日美國、亞洲股市大震盪，引起新一波AI泡沫擔憂。對此，知識力科技執行長曲博在網路節目《雅筑會客室》中指出，人工智慧錯誤率的問題若能解決，市場仍會持續擴張，股市要面臨的只是本益比過高的問題，一旦出現企業減少投資人工智慧的訊息，股市恐發生劇烈反應。近期華為發表了「韜定律」，透過縮短電子傳送的線路，增加頻率和速度，但這對台積電不會有影響，因為華為製造的晶片都在中......
傳俄國經濟瀕崩潰、要學生打仗 普丁恐這時「狂攻烏克蘭」
俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續多年，對雙方都造成不小壓力。近期外媒報導指出，俄羅斯在今（2026）年春季攻烏失利，導致失地比佔領的更多，徵兵人數也低於傷亡數，傳出當局已著手號召大學生上戰場，給出學費減免等好處。專家對此評價，隨資源投入戰爭導致經濟壓力加大，俄羅斯總統普丁恐在今年冬季猛攻烏克蘭民生設施，以造成最大程度的破壞。
科學家解密幼發拉底河起源 兩古河因地震合併而成
孕育人類最早城市與美索不達米亞文明的幼發拉底河，其起源之謎終於被解開。最新研究指出，這條西亞最長河流約在360萬至160萬年前，因土耳其山脈的地殼運動，由兩條古老河流合併而成。
樂天女孩曝韓日台畢業文化 禹洙漢自爆最討厭體育課
來自韓國的樂天女孩禹洙漢透露，韓國畢業典禮大多在1月舉行，而她最難忘的是高中畢業典禮。「當時充滿了以成年人身分重新出發的期待與興奮。」她回憶，在學校禮堂接受父母祝福後完成畢業典禮，接著與好友前往餐酒館舉辦派對，一起慶祝正式邁入20歲的人生階段。有趣的是，如今...
史瓦帝尼轉向「中國建交」？外交部急揭真相
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德今年5月出訪非洲友邦史瓦帝尼後，近日傳出史國內部出現是否轉向與中國建交的討論，引發外界關注。對此，外交部今（12）日出面澄清，強調相關言論源自外國學者個人意見，不代...
獨家／中央社新人事曝光李永得走人 內定「司馬文武」接任董事長
中央通訊社人事有新異動！本刊掌握，中央社董監事將於本月30日屆滿，現任董事長李永得確定走人，高層已拍板，內定由資深媒體人出身、現任文總副會長的江春男（司馬文武）接掌新任董事長，這項人事近日經文化部推薦提報，待行政院跑完人事流程即會宣布。
柯志恩踩4地雷民調崩？他示警：別愚弄選民
[NOWNEWS今日新聞]《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆以46.2%的支持度，大幅領先國民黨參選人柯志恩28.4%，雙方差距達17.8個百分點，引發政壇...
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。