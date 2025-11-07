蕭副總統現身歐洲議會 感謝IPAC支持台灣 (圖)

立法院今（7）日在藍白人數優勢下，4名NCC委員被提名人全遭封殺，連國民黨籍的副主委被提名人程明修都被否決。行政院長卓榮泰在民進黨立委郭昱晴質詢時不悅表示，可見在野黨以黨意凌駕一切，不是在野黨的人選就無法被通過。他更痛斥，自己把半個橄欖園都遞出來了，還得不到善意回覆，會重新思考未來的合作模式。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前