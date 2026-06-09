蕭副總統訪帛琉國家博物館 留言「台帛共榮、文明長興」

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副總統蕭美琴的「帛榮專案」進入第4天，於當地時間9日下午前往帛琉國家博物館參訪，體驗南島文化，還特別在訪客簿上留言「台帛共榮、文明長興」。

「帛琉國家博物館」是密克羅尼西亞地區歷史最悠久的國家博物館，2005年遷入科羅Ngerbeched地區的現址永久館舍後，設立台灣原住民族常設展，以台、帛共同的南島語族淵源為主軸，呈現台灣原住民族文化，成為台帛文化合作最具歷史意義的奠基之作。

蕭副總統抵達後，先聽取「男人會館」的導覽，隨後參訪帛琉巴貝多島巨型土構遺跡展及台灣原住民族特展，也參觀西班牙、德國、日本殖民地時期及美國託管時期文物，蕭副總統還特別在台灣原住民族特展訪客簿上簽名，留言「台帛共榮、文明長興」，展現台、帛共享南島文化淵源與持續深化文化交流的友好情誼。

有趣的是，行程末，蕭副總統遇到兩位外國遊客等著要與她合照，副總統不僅親切合影，並致贈白帛友好紀念巧克力，讓外國遊客大為感動。