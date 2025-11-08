【蕭副總統訪歐議會外交突破】賴總統：與夥伴堅定捍衛民主
記者郭曉蓓／臺北報導
總統賴清德昨日透過社群平臺X發文表示，衷心感謝「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，臺灣將與歐洲和其他志同道合的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。
蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下，於歐洲時間7日，現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」布魯塞爾年會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（臺灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。這也是首次有我國現任副總統現身歐洲議會，為臺灣重大外交突破。
蕭副總統在演講時表示，臺灣是多元化的社會，重視公開的對話、負責任的政府、公平的選舉，以及信仰和言論自由，相信真理不是由演算法或獨裁者決定，而國際規則也不是菜單，是和平共存的基礎。
蕭副總統表示，有鑑於來自中共的軍事和安全壓力日益加劇，臺灣致力於增加國防投資，目標是在2030年時達到GDP的5%。但是安全不僅僅是軍事實力，更源於國內，我們稱之為全社會防衛韌性。這意味著讓社會的各個部門參與其中，從網路防禦、應急響應到民防準備。
蕭副總統指出，臺灣對世界很重要，至少有3個核心原因。首先，臺灣是一個蓬勃發展的民主國家，臺灣證明民主可以在亞洲蓬勃發展。儘管受到內外壓力，臺灣仍繼續舉行自由選舉，保障公民自由並支持社會多元化。臺灣已經證明，只要人民可以自由選擇，民主就能成為一個可行的選擇。第二，臺灣是全球關鍵的經濟參與者，臺灣製造的晶片和零件，為手機、汽車、醫療設備和國防系統提供動力。臺灣在全球互聯的科技供應鏈中，扮演維護和平及維持經濟持續發展的重要角色。第三點是，儘管被排除在國際組織之外，臺灣仍有所作為。臺灣為全球的人道主義援助、救災、公共衛生和永續發展目標做出貢獻。即使我們不被允許在談判桌上占有一席之地，我們也堅持全球的標準。
蕭副總統表示，臺灣之所以重要，不是因為臺灣是受脅迫的受害者，而是因為國際體系的完整性和全球繁榮，仰賴一個強大而自由的臺灣。
蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下，於歐洲時間7日，現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」布魯塞爾年會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（臺灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。（取自賴總統社群平臺X）
其他人也在看
秋祭慰靈爭議 藍委：相信鄭是考量兩岸和平
國民黨主席鄭麗文8日出席「2025年50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，不過由於該活動所定義的白色恐怖受難者中，也將我國處決的叛將與共諜吳石列入「犧牲烈士」，引起外界熱議。國民黨立委徐巧芯表示，相信鄭麗文可能考量是為兩岸和平的立場，但對於國民黨的核心價值也希望有這機會能夠講清楚；民進黨立委吳思瑤則痛批此舉是褻瀆英勇捐軀的國軍烈士。中時新聞網 ・ 20 小時前
鳳凰颱風逼近 台電高雄區處總動員防颱備戰
輕颱鳳凰來勢洶洶，中央氣象局持續預警颱風移動過程中強度將持續增強，為因應颱風可能帶來的影響和災害，台電高雄區處已全力戒備，除加強樹木修剪外，另針對轄區內各變電所進行巡視，也特別針對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。品觀點 ・ 1 天前
宜蘭二結王公廟 號召千人泥塑
28年前宜蘭縣五結鄉舉辦「千人移廟」，成為文化保存與社區總體營造的典範，坐落舊廟原址的宜蘭縣二結王公廟，將打造3尊鎮殿王公，廟方8日號召鄉親參與神像塑造，眾人捏製泥土成為神像的一部分，以「千人泥塑」延續千人移廟與社造精神。中時新聞網 ・ 20 小時前
比利時接收首艘新型獵雷艦 擔任任務指管中心
記者潘紀加／綜合報導 軍聞網站「Army Recognition」報導，比利時海軍3日在濟布魯治（Zeebrugge）海軍基地，接收新一代獵雷艦首艦「奧斯坦德青年日報 ・ 1 天前
獨道髮門番外3／媽媽把妹妹丟孤兒院還偷他錢 窮到只能吃狗糧
行者老闆林修文，從小就被母親辜負，多年來他歷經滄桑，只想要從人生的谷底爬出，找到一點點的平靜。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
爆未成年飲酒！今森茉耶慘遭節目除名
[NOWnews今日新聞]19歲日本女星今森茉耶在今年9月才遭爆同時與已婚替身演員淺井宏輔，及職業足球選手道脇豐交往，爆出不倫戀加劈腿爭議，雖然當時經紀公司Seju未承認，但還是引發大量批評。不料近日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蕭美琴登歐洲議會演說 陸方氣炸
記者康子仁∕台北報導 副總統蕭美琴八日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的「對中政策跨國議…中華日報 ・ 1 天前
新藍圖連線營隊開講 啟動青年政治思辨服務熱情
（中央社記者黃旭昇新北8日電）由泛藍議員組成的「新藍圖連線」今天在新北市板橋舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊，吸引全台40餘名青年學子參與。活動結合公共事務、政黨改革及國際情勢等課程，期望激發青年投身公共服務的熱情與思辨力。中央社 ・ 1 天前
賴清德分享肉圓美味 邀請國人支持台灣豬
非洲豬瘟禁運禁宰15天，11月7日凌晨起終於恢復豬隻拍賣與屠宰運輸，豬肉攤也重新開張。為提振國人消費信心，賴清德總統8日親上火線，透過影片分享自己愛吃的肉圓、小籠包等用台灣豬作成的美味小吃，並邀請國人一起用行動繼續支持台灣豬，也呼籲民眾共同防疫，不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場。中時新聞網 ・ 1 天前
日相：臺海穩定攸關日本安全
記者賴名倫／綜合報導 日本首相高市早苗7日出席眾院預算委員會時，指出倘若臺海爆發軍事衝突，將可能對日本構成安全保障法制列舉的「存亡危機事態」，強調將設想嚴峻局青年日報 ・ 1 天前
郭富城晉升3寶爸曝心聲 高雄開唱撩萬名台粉喊「吻我」
【緯來新聞網】天王郭富城在台出道35年，今（8日）首度登上高雄巨蛋開唱，帶著去年開跑的ICONIC巡緯來新聞網 ・ 1 天前
【第78屆醫師節慶祝大會】賴總統：提升醫療服務品質 守護國人健康
記者謝承宏／臺北報導 總統賴清德昨日出席「第78屆醫師節慶祝大會」，並親自頒發「終身醫療奉獻獎」等獎項。其中，三軍總醫院院長陳元皓少將因長期帶領三總致力軍陣醫青年日報 ・ 1 天前
星座理財(11月10日～11月14日)－白羊座（3月21日～4月20日）掌握機會 見好便收
最為理想的趨吉避凶就是掌握機會，速戰速決，見好便收，而這也是本周白羊們運作股市投資求財的理想策略。家庭運勢十分理想，家庭和諧能量超正，但不包括搬家遷徙在內。此種現象也包括了事業上的異動。投資求財，國際趨勢變數，密切觀察，謹慎面對。幸運物與色彩：鈦晶與乳白。幸運數字：6、4、8、2及其組合。工商時報 ・ 20 小時前
參選市長是志向！蘇巧慧：無關對手多少人
[NOWnews今日新聞]立委蘇巧慧日前獲民進黨選對會徵召參選新北市長，反觀藍白合進程卡關，對此蘇巧慧今（9）日受訪時被問及是否預設李四川或黃國昌作為對手，蘇巧慧回應，自己準備新北市長已有一段時間且非...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
《政治》蕭美琴站上歐洲議會講台演說 林佳龍曝祕辛：很多人都哭了
【時報-台北電】副總統蕭美琴日前應邀赴比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說，成為首位進入歐洲議會殿堂發言的台灣副總統。外交部長林佳龍表示，「能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀」，更透露當蕭站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了。 林佳龍今（9）日在臉書指出，很榮幸陪同蕭美琴出訪歐洲，並透露蕭此行是在賴清德總統指派下，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」在歐洲議會舉辦的年會，並發表演說。 林佳龍表示，此行象徵台灣外交邁出歷史性的一步，我國副元首首度訪問非邦交國並進入歐洲議會發表演說，也顯示台灣與歐洲夥伴關係正邁入全新階段；林也提及，自上任外長以來，他已4度訪問歐洲，今年9月更於短時間內折返的方式2度率團訪歐，相信這些密集互動不僅強化雙邊信任，也為此次副總統訪歐奠定良好基礎。 林佳龍說近年來，台歐在半導體、晶片設計、人工智慧、人才培育與文化交流等面向合作成果豐碩，在賴總統提出的「價值外交」願景下，外交部積極推動「總合外交」與「三鏈戰略」，透過榮邦計劃，讓台歐關係在共同價值基礎上不斷深化合作，成為互相增強的「加值外交」。 由於時報資訊 ・ 14 小時前
台灣副總統現身歐洲議會「史無前例」！現場臨時揭秘震驚與會各國...IPAC：蕭副總統帶來一場突破性演講
據報導，蕭美琴現身做足事前保密功夫，主辦單位是臨時才通知與會記者，下一場次將是台灣副總統與外交部長出席，並由副總統進行演說，此資訊就連各國參與的議員也不知情，僅極少數人掌握資訊。放言 Fount Media ・ 1 天前
《浩劫殺陣》開發商GSC對獨立遊戲《MISERY》發版權砲？開發者：大公司欺負小團隊
由獨立遊戲工作室 Platypus Entertainment 單人開發者 Maewing 製作，合作生存恐怖射擊遊戲《MISERY》在今年 10 月 23 日推出後，便獲得不少玩家的好評，Steam 線上人數也超過 1.2 萬人。然而僅 2 週時間，《MISERY》卻遭到《浩劫殺陣》（S.T.A.L.K.E.R.）開發商 GSC Game World 提出 DMCA（數位千禧年著作權法）侵權申訴，導致遊戲頁面被迫從 Steam 平台下架。這引起 Maewing 非常不滿，強調絕對會讓遊戲回來，更聲稱是：「大公司對小型獨立開發商的權力濫用」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 13 小時前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 12 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 8 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前