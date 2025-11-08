【蕭副總統訪歐議會外交突破】賴總統：與夥伴堅定捍衛民主

記者郭曉蓓／臺北報導

總統賴清德昨日透過社群平臺X發文表示，衷心感謝「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，臺灣將與歐洲和其他志同道合的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。

蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下，於歐洲時間7日，現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」布魯塞爾年會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（臺灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。這也是首次有我國現任副總統現身歐洲議會，為臺灣重大外交突破。

蕭副總統在演講時表示，臺灣是多元化的社會，重視公開的對話、負責任的政府、公平的選舉，以及信仰和言論自由，相信真理不是由演算法或獨裁者決定，而國際規則也不是菜單，是和平共存的基礎。

蕭副總統表示，有鑑於來自中共的軍事和安全壓力日益加劇，臺灣致力於增加國防投資，目標是在2030年時達到GDP的5%。但是安全不僅僅是軍事實力，更源於國內，我們稱之為全社會防衛韌性。這意味著讓社會的各個部門參與其中，從網路防禦、應急響應到民防準備。

蕭副總統指出，臺灣對世界很重要，至少有3個核心原因。首先，臺灣是一個蓬勃發展的民主國家，臺灣證明民主可以在亞洲蓬勃發展。儘管受到內外壓力，臺灣仍繼續舉行自由選舉，保障公民自由並支持社會多元化。臺灣已經證明，只要人民可以自由選擇，民主就能成為一個可行的選擇。第二，臺灣是全球關鍵的經濟參與者，臺灣製造的晶片和零件，為手機、汽車、醫療設備和國防系統提供動力。臺灣在全球互聯的科技供應鏈中，扮演維護和平及維持經濟持續發展的重要角色。第三點是，儘管被排除在國際組織之外，臺灣仍有所作為。臺灣為全球的人道主義援助、救災、公共衛生和永續發展目標做出貢獻。即使我們不被允許在談判桌上占有一席之地，我們也堅持全球的標準。

蕭副總統表示，臺灣之所以重要，不是因為臺灣是受脅迫的受害者，而是因為國際體系的完整性和全球繁榮，仰賴一個強大而自由的臺灣。

