蕭副總統訪濟安宮讚公益傳善 (圖)

信仰化為守護力量樹林濟安宮再捐水箱車、救護車
為感恩樹林濟安宮再度捐贈價值六百萬元的消防水箱車與智鈞興業有限公司以濟安宮之名全額捐贈三百八十萬元的救護車，新北市政府消防局於二十二日，在樹林濟安宮五朝圓醮總醮壇(樹林興仁夜市停車場)舉行，屆時將由濟安宮董事長陳黃綠妹代表捐贈，新北市消防局長陳崇岳受贈及頒發感謝狀，共同見證這份融合信仰與「宮廟結合企業」大愛的珍貴善舉。隨著樹林地區的蓬勃發展，人口不斷增長，在地的消防與救護需求也日益殷切，有著歷史悠久的信仰中心樹林濟安宮，近年來，多次捐贈消防局所需的重要各式裝備，從消防車、救護車到相關救災器材，皆不計代價、義不容辭，近五年捐贈金額就接近二千萬元，消防局也特別讚許，表示這份長久而穩定的支持，已成為消防體系的堅強後盾。在董事長陳黃綠妹帶領下，以及全體董監事與信眾的支持，濟安宮多 ...台灣新生報 ・ 7 小時前
讚蘇巧慧傳承父親認真做事風格 蕭美琴：有「衝衝衝」魄力又溫暖細心
副總統蕭美琴今（22）日赴新北市樹林濟安宮出席活動時，大讚在地立委蘇巧慧認真為地方付出，既傳承其父親、前行政院長蘇貞昌「衝衝衝」的魄力以及做事認真的風格，同時也有屬於自己的溫暖與細心，希望大家都能為蘇巧慧加油。此外，蕭美琴也提到，行政院普發現金一萬已經開始登記，提醒民眾在登記時要小心防詐，不要亂點不熟悉的網站，如果有疑慮或資訊不清楚時，一定要再次確認。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
蘇巧慧出席樹林濟安宮五朝圓醮（2） (圖)
民進黨立委蘇巧慧（圖）22日出席樹林濟安宮五朝圓醮開幕典禮，並上台致詞。中央社 ・ 11 小時前
訪新北濟安宮讚公益 蕭副總統：台灣是良善福地
（中央社記者黃旭昇新北22日電）副總統蕭美琴今天出席新北市樹林區濟安宮「酬恩祈安五朝圓醮」總醮壇點燈典禮，稱讚台灣是良善的福地，濟安宮是地方重要信仰中心，長年投入公益，盼協助推動防災與社區韌性。中央社 ・ 10 小時前
天普市增0.75%銷售稅 明年3月公投
洛杉磯縣天普市市議會決議，將於2026年3月3日舉行的市政選舉中，請選民表決一項地方稅收提案，計畫增加0.75%銷售稅（...世界日報World Journal ・ 9 小時前
蕭副總統出席樹林濟安宮五朝圓醮開幕（1） (圖)
副總統蕭美琴（前中）22日上午出席樹林濟安宮五朝圓醮開幕典禮，抵達現場受到民眾熱情歡迎。中央社 ・ 11 小時前
新北市樹林區濟安宮公益捐贈消防車 (圖)
新北市樹林區濟安宮「酬恩祈安五朝圓醮」總醮壇點燈典禮22日舉行，並捐贈消防車、救護車給救災使用，消防局長陳崇岳（前右3穿白衣者）也出席典禮接受捐贈。中央社 ・ 9 小時前
北士科地上權 北市府與新壽完成解約協議
[NOWnews今日新聞]台北市政府表示，市府與新光人壽在昨（21）日完成合意解約協議，為輝達（NVIDIA）海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。台新新光金臨董會也於同...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 9 小時前
剛好達標退休金門檻！MAGA議員葛林和川普決裂僅一週，突然以「護黨保大選」宣告明年初辭職
曾是美國總統川普（Donald Trump）在國會中最強大盟友之一、更是「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營死忠擁護者的共和黨聯邦眾議員瑪喬麗・葛林（Marjorie Taylor Greene），在兩人關係徹底破裂後，突然拋出震撼彈，透過社群宣布、她將在明年（2026）一月辭去國會議員職務。有趣的是，葛林宣告的1月5日辭職時間點，恰好是她的聯邦眾議員任期屆滿......風傳媒 ・ 9 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 13 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 3 小時前
2028大局恐改寫？吳子嘉震撼評估藍白合走向
[NOWnews今日新聞]2026地方選舉布局動起來，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文首次峰會日前落幕，但卻未深入提及怎麼合？未來合作方向廣受矚目。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（20）日表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
圾山主謀李有財是「特優里長」 賴苡任曝證據疑為民進黨「心肝寶貝」
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森疑為主謀，遭聲押禁見。外界質疑李有財父子與綠營關係。國民黨青年軍賴苡任今（22日）發布圖文，揭露李有財曾於2018年被民進黨政府認證為「特優里長」，並指出其與多位綠營從政者關係匪淺，疑為民進黨的「心肝寶貝」。中天新聞網 ・ 11 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 46 分鐘前
賴清德發文致敬黃百韜 滿志剛批：政治算計為謀個人利益
滿志剛表示，他今日前往忠烈祠向黃百韜將軍的靈位與銅像鞠躬致敬，因為每一位守護中華民國、為國奮鬥與犧牲的英雄，都值得被紀念與追思。然而，他質疑總統賴清德今日在臉書上的紀念貼文句裡行間充滿政治算計。他指出，對民進黨而言，「國共內戰」長期是避之唯恐不及的議題，...CTWANT ・ 3 小時前
低調到沒新聞反而勝出？郭正亮點名賴瑞隆最有機會出線
立法院會三讀通過財劃法修正案後，民進黨立委邱議瑩點名國民黨立委柯志恩只顧黨意、欺壓高雄，揚言高雄人一定會算帳。柯志恩則反擊民進黨不提版本、不幫高雄把餅做大。前立委郭正亮分析，兩人似乎刻意捉對廝殺，但民進黨內部普遍認為立委賴瑞隆較有可能獲得提名，只是賴瑞隆作風低調到幾乎沒有新聞。中天新聞網 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論引反彈 中國學者：中日爭端會平息 但亞太格局已改
日本首相高市早苗有關「台灣有事」的言論，北京迅速採取一連串措施，包含抵制赴日旅遊、暫停從日本進口水產品等。中國要求撤回相關言論，對日抗議擺出高姿態，中國學者指出，此次爭端最終可能以逐漸淡化、各自解釋收場，但亞太缺乏穩定的戰略結構和可靠的安全對話機制，未來兩國仍會有衝突。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
重演諾曼第？ 路透捕捉中國民船「演練登陸奪台」｜#鏡新聞
路透社昨天(11/20)報導，分析今年夏天在中國廣東沿海的衛星空拍照，發現共軍正利用民船進行奪台演練。而且這些民船都是常見的標準商船尺寸，上面甚至可載運軍車，有些還配備「浮動碼頭」，方便船隻不靠港、也能卸貨。面對共軍對台威脅加大，美國跨黨派議員昨天提案，希望將對台「六項保證」納入美國法律；同時，美國國會轄下的委員會也主張，為強化美國防台的直接利益，台灣應出資，協助更新美軍駐菲律賓的基地。鏡新聞 ・ 1 天前
中國批高市讓鉅額觀光收益蒸發 致函UN抗議
[NOWnews今日新聞]中日關係持續惡化，有中國媒體22日報導稱，高市早苗涉台言論已對中日文旅交流產生實質影響，同時中國常駐聯合國代表傅聰，也已針對此次中日衝突，致函給聯合國秘書長古特雷斯（Antó...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前