蕭副總統赴帛琉國家醫院 關心智慧醫療發展

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副總統蕭美琴出訪帛琉期間，持續深化台帛雙邊交流，今（9）日除了參觀帛琉國家博物館舉辦的台灣原住民特展外，也前往帛琉國家醫院，見證台帛雙方共同推動智慧醫療的成果，展現兩國在文化與醫療領域的緊密合作。

2025年起台助推智慧醫療 新光醫院遠距協助

蕭美琴參訪帛琉國家醫院時，特地準備象徵台帛友好的巧克力，送給長期派駐當地的醫療人員，感謝他們對當地醫療服務的付出，帛琉國家醫院是當地唯一的醫院，台灣新光醫院能夠透過遠距醫療協助，提升醫療服務。

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蕭美琴表示，帛琉與台灣同樣面臨醫療人力不足的挑戰，因此外交部與衛生福利部持續協助帛方導入數位醫療新技術，建置相關數位基礎設施，希望未來無論是遠距醫療或各項檢測能量，都能持續提升與發展。

蕭美琴準備象徵台帛友好的巧克力，送給長期派駐當地的醫療人員。圖／台視新聞

台灣和帛琉從2025年起合作智慧醫療，隨團的衛福部次長林靜儀多次往返，關心推動進度。她表示，目前帛琉國家醫院內許多設備，皆在新光醫院及台灣相關資源協助下完成建置，不過比設備更重要的是人才培育，因此台灣長期與外交部合作推動相關計畫，協助帛琉醫療人員來台接受專業訓練，提升醫療服務品質。

醫療衛生是榮邦計畫的重點，同時在區域安全的聯防也有新進展。蕭美琴表示，「當然我們希望跟帛琉的合作是一個永續的關係，所以對於地方能量的建構也是非常重要。」

此外，在參訪帛琉國際博物館時，碰巧有兩位外國遊客剛好認出蕭副總統，可見台灣致力貢獻世界，也成功打開國際能見度。

兩位外國遊客認出副總統蕭美琴。圖／台視新聞

帛琉／林宸頡、蕭睿陞 責任編輯／蔡尚晉

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