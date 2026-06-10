蕭副總統赴帛琉大使館視察 5天4夜帛榮專案落幕

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副總統蕭美琴率團訪問友邦帛琉共和國，並於當地時間10日下午赴帛琉大使館視察，給予第一線的外交人員鼓勵，隨後搭機返台，預計晚間9時20分返抵國門，並將在機場發表談話。

蕭副總統在搭機返台前，特別透過臉書發文表示，台灣與帛琉同為海島國家，共享南島語系的歷史淵源，兩國邦誼已延續超過四分之一世紀，這趟出訪，除了政府層級的官方合作之外，也見證了許多兩國人民在運動、醫療、教育等領域的民間外交，尤其觀光對帛琉來說是非常重要的地方產業。

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蕭副總統指出，帛琉是距離台灣最近的邦交國，且有直飛的班機，因此未來期盼除了海上活動的吸引力，也能夠將帛琉包含健行步道、美食、多元傳統文化等觀光特色，更系統性地介紹給台灣民眾，她希望有更多台灣人來到這裡，感受帛琉的魅力。

蕭副總統強調，長期以來，帛琉始終堅定支持台灣，多次在國際場域，積極為台灣發聲。我們也期盼能透過台帛合作交流的計畫，向世界展現「Taiwan can help」的專業能力與精神。

副總統說，政治會改變，但友情不會改變，她相信台帛雙方的邦誼將持續深化，共榮共好。

副總統返台前特別到帛琉大使館視察，給予第一線的外交人員鼓勵，隨後則搭機返台，預計晚間9時20分降落桃園國際機場，並將發表談話，5天4夜的「帛榮專案」也正式圓滿落幕。(編輯：許嘉芫)