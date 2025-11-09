蕭副總統赴歐創首例 外交官員：奠定元首外交可能性

（中央社記者楊堯茹台北9日電）副總統蕭美琴7日赴歐洲議會發表演說，創台灣副元首出訪非邦交國首例。外交官員今天表示，籌備過程保密到家，連蕭副總統都是到最後階段才知要赴布魯塞爾，且過程中相關單位不但沒有表示為難，甚至主動提供協助，為台歐關係實質進展重大訊號，期盼未來拓展元首外交可能性。

蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下，於7日下午在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。蕭副總統今天清晨返抵台灣。

外交官員表示，蕭副總統此行不僅創下台灣副元首訪問非邦交國首例，也凸顯台歐關係正邁入新階段。林佳龍自一個多月前獲悉IPAC擬邀請台灣副元首與會演說的訊息後，旋即向總統賴清德報告，並獲全力支持，賦予外交部這項歷史性的重大任務。

外交官員透露，此案在全程高度保密下力洽，務求確保蕭副總統順利成行。甚至在賴總統親自主持專案行前會議前，蕭副總統都以為將透過視訊方式演說，直到最後階段才得知將赴布魯塞爾會場。

外交官員指出，外交團隊籌備期間，一度傳出中方已掌握相關動態並向歐盟提出抗議，甚至先遣團隊遭遇無人機侵擾比利時領空，造成機場一度關閉。所幸蕭副總統和林佳龍最終在IPAC歐洲議會席萊克斯曼（Miriam Lexmann）及庫塔（Bernard Guetta）陪同下進入歐洲議會發表演說，獲得全場起立鼓掌，甚至有外交人員激動落淚，見證台灣外交的重要時刻。

外交官員指出，過去台灣在交涉高層訪歐行程時，往往面臨對方基於諸多考量委婉表達難處，然而這次相關單位不僅未表示為難，甚至主動詢問「有何處能提供協助」，可視為台歐關係實質進展的重大訊號。

林佳龍上任外交部長以來，已4度訪問歐洲。外交官員認為，這奠定了信任與溝通基礎，也為蕭副總統這次成功訪歐提供關鍵助力。林佳龍積極向歐洲傳遞「台灣能夠做出貢獻」的訊號，使歐洲各國對台態度產生明顯改變，進而促成台灣副總統史無前例的訪問。

外交官員透露，事後，賴總統除了在第一時間向團隊致謝，並肯定外交部及駐外單位的努力，在林佳龍率領下縝密籌劃、排除萬難，促成台灣副元首進入歐洲議會演說，開啟歷史新頁。

外交官員表示，這次成功推動副總統訪問非邦交國，並進入歐洲議會發表演說，不僅象徵台灣走向歐洲、也走向世界，在達成過去難以想像的外交突破成果之外，也拓展未來台灣「元首外交」的更多可能性。（編輯：蘇志宗）1141109