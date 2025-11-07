蕭副總統驚喜現身歐洲議會 意料之外的不只外交突破
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾8日專電）「雖不張揚，但是溫柔而堅強。」副總統蕭美琴無預警現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說，不只是台灣外交一大突破，也感動與會各國議員。這個出乎意料的「神秘嘉賓」不只對在場各家記者保密，對各國議員也是一樣，讓來自台灣的中央社記者成為被同業「諮詢」的對象。
在蕭副總統進入歐洲議會現場前約莫10分鐘左右，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會所設置的媒體聯絡群組忽然跳出了一則以「STRICTLY EMBARGOED」（嚴格禁令）開頭的訊息。在場的記者們，光是看到這個字眼，不用看內文，心中大概就有底了「等等會有意料之外的事情要發生了」。
這則長篇通知，便是告知參與採訪的記者們，蕭副總統與外交部長林佳龍將在下一個議程時蒞臨會場，蕭副總統將發表演說。
這則事前保密到家的消息，讓原本經過一整天的採訪，幾乎已經氣力放盡的各國記者忽然間都醒了，紛紛開始動手查資料，或是將原本已經收拾好的採訪器材再度拿了出來。身為來自台灣的記者，意外的成為了各國同業談話的對象。
一名座位離中央社記者比較遠的記者特地跑來詢問「這是你們的副總統第一次來嗎？」另一位坐在身邊，同樣來自亞洲的記者則笑說「你準備開始忙吧！」在蕭副總統正式出現在會場前，也有記者仍抱持著疑惑問到，「你們副總統真的會來到現場嗎？會不會是用影片發表演講？」
這一切的擔憂與疑問，在蕭副總統走進會場並伴隨如雷的掌聲時，就一切煙消雲散，因為在場的記者都知道，「一件不得了的事情發生了」。
原本許多記者都認為，參與會議的各國議員應該都有所知悉，但根據事後與多位議員的交流證實，這個安排真的是僅有極為少數的人知道。「神秘嘉賓」的身分不只對記者保密，對議員也是一樣。
在蕭副總統的演講結束後，與會的各國議員起立並鼓掌，久久不停，許多與會的議員也都紛紛上前與蕭副總統合影留念、交流或敘舊，現場的氣氛令人相當感動。
一名與會的國會議員和中央社記者分享對於演講的感受，他形容是「雖不張揚，但是溫柔而堅強」，他並提到過去曾經有多次與台灣官方、民間交流的經驗，認為這是台灣人的特質。
蕭副總統離開歐洲議會後，前後維持了約1個小時新聞禁令終於解除，可以將這則新聞發回台灣，暫時完成了眼前的工作。
一位年長的記者，盯著氣力放盡的中央社記者說，「你很幸運，見證了歷史！」雖然只是一句閒聊的話，但是這樣的意料之外，以及能夠親身見證並參與歷史時刻，正是新聞採訪工作令人著迷的醍醐味。（編輯：周永捷/陳慧萍）1141108
其他人也在看
史上首次！蕭美琴歐洲議會演說 沈有忠酸國民黨：黨主席卻紀念匪諜
副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。陸委會副主委沈有忠發文表示，這是我國政府高層首次在歐洲議會公開演說，是極大的外交突破，但同一天也有位黨主席出席追思活動，紀念對象包含要消滅中華民國的匪諜，他也無奈表示，也不知副總統會不會又被斥責為惹怒俄羅斯？三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
路透：蕭美琴訪歐洲議會 台灣日益積極大膽拓展歐洲外交
路透社報導，台灣副總統蕭美琴7日不尋常地訪問比利時，在歐洲議會(European Parliament)與議員會面並發表演說，是民主台灣日益積極大膽向歐洲進行外交接觸的部份行動。 台灣在歐洲唯一正式的外交關係是和梵蒂岡，但從英國、法國、立陶宛到波蘭等國都無視北京反對，同意讓台灣的現任或前任高層官員來訪。 雖然台灣外長有時會訪問歐洲和其他與台北沒有正式外交關係的地區，但考慮到中國可能會對東道國採取強烈回應的風險，像副總統這樣的高層級官員訪問並不尋常。 蕭副總統7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟(IPAC)峰會，以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」(台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴)為題發表演說。 她表示，「歐洲在炮火下捍衛自由，台灣則在壓力下建立民主」。「我站在這裡，為一個深深致力於那些激勵全球民主議會運作理念的社會發聲」。 中國駐歐盟代表團並未立即回應路透社的置評要求。 台灣政府表示，台灣有權與其他國家往來，中國無權聲稱擁有台灣主權、也無權干涉台北的行動。 台灣總統府表示，曾任台灣駐美大使、英語流利的蕭副總統，這次訪問歐中央廣播電台 ・ 8 小時前
外交重大突破！蕭美琴副總統抵布魯塞爾 歐洲議會發表歷史性演說
總統府於7日深夜宣布一項重大外交突破！經賴清德總統指派，副總統蕭美琴已於台灣時間今晚（歐洲時間7日下午），在外交部長林佳龍的陪同下，低調抵達比利時首都布魯塞爾。蕭美琴此行是應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
現身歐洲議會！蕭美琴IPAC峰會演說全球矚目 賴清德震撼發聲了
即時中心／顏一軒報導副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，總統賴清德今（8）日也在X平台發文向IPAC致謝，並強調台灣未來會繼續與理念相近的朋友，共同捍衛民主。民視 ・ 2 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 笑容滿面 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說，並與參加者交流。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 8 小時前
台灣糕餅茶飲登紐約超市 (圖)
來自台灣的飲料與糕餅在紐約法拉盛地區昌發超市推廣銷售。中央社 ・ 8 小時前
副總統蕭美琴訪歐IPAC演講：台海和平攸關全球穩定
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）副總統蕭美琴今天在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說。蕭副總統說，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，而國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區。穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。中央社 ・ 16 小時前
戴資穎的羽球世代劃下句點 賴清德：謝謝你用汗水和毅力讓世界看見台灣
台灣羽球天后戴資穎昨（7日）晚間透過社群媒體宣布，正式退役，並提到去年因為膝傷痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，也不想讓大家看見那麼脆弱的自己，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最終選擇在社群軟體公布消息。消息曝光後，引發國人關注，總統賴清德也現身留言表示「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。」中時新聞網 ・ 8 小時前
中國放寬禁令 德國廠商獲准再次出口安世半導體晶片
（中央社法蘭克福7日綜合外電報導）一家德國汽車零組件供應商今天指出，他們已獲准再次從中國出口安世半導體晶片。德國總理梅爾茨稱這是爭端「緩和的正面訊號」，這場爭端之前令各大車廠憂心不已。中央社 ・ 12 小時前
睽違兩週！ 市場「溫體豬」開賣 豬肉攤一早買氣旺
禁宰令總算解除！市場睽違兩週又買得到溫體豬了，大家最關注的價格有漲嗎？肉有變很肥嗎？請記者林荷容帶我們到市場看看。 #禁宰令解除#溫體豬#市場買氣旺東森新聞影音 ・ 5 小時前
誇張！行駛國道「雞籠」飛砸 駕駛乘客驚呼太扯
有民眾開車在國一北上台南「下營路段」時，突然遭前方貨車掉落下來的物品砸到引擎蓋，當下車上的人一時反應不過來，到底被什麼砸中？是把車開到「斗南分隊」報案後，才知道竟然是一個「空的雞籠」，目前警方依循車牌資料，聯絡小貨車車主到案說明！三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
蕭美琴訪歐洲議會IPAC峰會發表演說 強調台海和平攸關全球穩定
副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說。蕭副總統表示，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區；穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。中天新聞網 ・ 8 小時前
槓上南非 川普：美國官員不會出席南非G20峰會
法新社7日報導，美國總統川普(Donald Trump)表示，美國官員不會出席在南非舉行的二十國集團(G20)峰會，並重提已被駁斥的南非白人(white Afrikaner)遭到系統性「殺戮和屠殺」的說法。 川普9月時曾宣布，美國副總統范斯(JD Vance)將代替他出席11月稍後舉行的G20峰會，但他如今表示，美國代表將徹底缺席。 川普在自家的真實社群(Truth Social)發文說，G20在南非舉行真是奇恥大辱。「只要這些侵犯人權的事仍持續，就不會有任何美國官員出席」。 川普表示，南非白人、也就是南非的第一批歐洲定居者後裔，「正在遭到殺戮與屠殺，而他們的土地與農場被非法沒收」。 他還說，他期待在美國舉辦2026年的G20峰會。這位美國的億萬富豪總統，將具爭議性地在他位於佛羅里達州邁阿密的高爾夫度假村舉辦峰會。 川普今年1月重返白宮以來，在許多議題上對南非態度嚴厲，特別是他不實地聲稱南非進行「白人種族滅絕」。 川普5月在白宮會見南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)時，曾出人意料地播放一段影片，旨在支持他聲稱南非白人遭到「種族滅絕」的指控。 南非政府已否認有任何這類政策中央廣播電台 ・ 9 小時前
習近平笑得好開心！白宮公布川習會「笑瞇眼照片」中國民眾看不到
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）上月30日與中國國家主席習近平週四在韓國釜山附近的金海空軍基地舉行面對面會晤，這是兩位領導人6年來的首次正式會面，受到全球關注。白宮近日公布釜山峰會上習近平一張笑瞇了眼照片，這與他向來嚴肅權威的形象截然不同，引發熱議。然而，在北京當局的封鎖下，中國民眾在國內都看不到習近平罕見露出笑容的畫面。 根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，習近平一向以嚴肅穩重著稱，鮮少公開展露笑容，這主要是因為中國政府及國家媒體長期致力於塑造他嚴肅、權威的形象。然而，白宮在美中釜山峰會後公布一組照片，呈現了習近平不同的一面。在峰會上，川普和習近平面對面而坐，身旁是各自的官員。 在一張照片中，川普伸出手臂越過談判桌，向習近平展示一張手卡，手卡上的內容不明。另一張照片中，習近平雙眼微閉、露出笑容，身旁的外交部長王毅也在笑。這些照片是否按照時間順序排列，目前尚不清楚。白宮公布的照片呈現了習近平罕見的另一面，而這一面在中國官方媒體發布的畫面中幾乎看不到。 此外，路透社捕捉到習近平在亞太經濟合作會議（APEC）韓國慶州峰會期間與韓國總統李在明互換禮物時開玩笑新頭殼 ・ 5 小時前
IPAC年度峰會布魯塞爾登場 蕭副總統發表演說
（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會今天在布魯塞爾登場。根據IPAC的X專頁，副總統蕭美琴向全球立法者大會發表突破性演說。（編輯：陳正健）1141107中央社 ・ 16 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！林楚茵讚突破中國封鎖：證明歐洲重視肯定台灣
副總統蕭美琴今（８）日與外交部長林佳龍前往在歐洲議會舉行的IPAC峰會，蕭美琴並在歐洲議會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林楚茵表示，此次出訪締造首次有現任副總統與外交部長同時訪問歐洲議會的歷史時刻，也證明歐洲對台灣的重視。她也感謝駐歐盟大使謝志偉與外交部的努力，才能在中國的封鎖中完成這趟歷史性外交成果。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
蕭副總統現身歐洲議會 與歐洲政要相見歡 (圖)
副總統蕭美琴（中，著白色西服者）7日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會發表專題演說，並與歐洲政要相見歡。中央社 ・ 15 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 發表演說 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 8 小時前
塑料派系情1／挺林岱樺又抽腿被看破手腳 爆桃園圍剿逼正國會上梁山
民進黨高雄市長黨內初選下禮拜就要領表登記，並在2026年元月中旬舉辦初選民調，除了近期因官司纏身屢躍新聞版面的林岱樺外，市長陳其邁暗挺的立委邱議瑩、新潮流重兵部署的立委賴瑞隆、在地頗有人緣的立委許智傑預料都會領表參與。選戰前期林岱樺長期民調穩定領先，卻被司法...CTWANT ・ 10 小時前
房市警報？專家曝「殺價取量」3大轉折：如2016年翻版
根據六都地政局統計，今年10月六都建物買賣移轉棟數約1萬6989棟，較去年同期下降13.51%，創下2018年以來同期最低，不過較9月成長5.69%。累計今年1至10月交易量較去年同期大減26.63%，創歷年同期最大降幅。房市趨勢專家李同榮在臉書發文分析，房市「殺價取量」的時機將浮現。中時財經即時 ・ 11 小時前