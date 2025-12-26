蕭副總統：人和科技結合 將使城市更具韌性

（中央社記者張榮祥台南26日電）副總統蕭美琴今天出席台南無人機救災韌性展演時表示，城市以人為本，科技扮演輔助角色，人和科技結合將使城市更具韌性，解決各項挑戰。

2025台南首創產官研合作無人機救災韌性展演，今天在台南市歸仁區登場，蕭副總統到場見證如何導入創新科技協助防災及韌性挑戰。

蕭副總統指出，這幾年氣候變遷，台灣除常見地震，也迎來風災頻繁及複合性挑戰，若導入科技，激勵民間能量，提出風險問題科技解決方案，可將災害降到最低。

廣告 廣告

她表示，科技扮演輔助角色，但城市仍以人為本，科技賦予更多溫度，解決人面對各項挑戰的過程，「人和科技結合將使城市更具韌性」。台南丹娜絲颱風、花蓮馬太鞍溪等，都在提醒做得還不夠，更周延準備將可避免災害。

蕭副總統說，未來災害可能面臨通訊中繼、偏鄉投藥及物資支援等問題，物流型、防災型等無人機將有助於快速會勘，即時掌握全盤資訊，科技將協助指揮系統做出更精準效能的防災決策，也讓各縣市理解新科技的導入，利於防災及災後救治，面對及解決問題。（編輯：黃名璽）1141226