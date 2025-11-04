蕭副總統：台灣實力是世界不可或缺的力量

（中央社記者張榮祥台南4日電）副總統蕭美琴今晚出席台南市總工業會創會50週年慶祝大會表示，50年是一段歷史，也是新的開端，台灣人的吞忍（台語）、勤奮和創新，讓世界感受台灣實力是不可或缺的力量。

蕭副總統盛讚台南市總工業會帶動產業成長，讓台南成為結合先進科學園區、產業園區及傳統產業的典範城市；AI（人工智慧）時代，台南傳產及中小微型企業也積極推動產業升級，依然走在世界的前面。

她指出，50年來，台南變化很大，有一段時間很多企業尋找更大舞台，走向世界各地，那個時候的決定很辛苦，也很勇敢，但不論走得多遠，大家的心始終都在台灣，台灣是家，台南是故鄉和根。

蕭副總統表示，天下雜誌有篇文章提到日本萬博沒有名字的館，讓世界看到台灣，沒有名稱的島嶼，讓世界看到台灣實力，台灣去年贏得世界12強棒球賽冠軍，統一獅隊陳傑憲手勢也是看不到名字的國家，但看不到名字、在這麼困難環境下，依然讓世界看到台灣實力。

蕭副總統表示，愈來愈多企業50年來遊走及看到世界，才體會台灣的好，很多人才和資金回到台灣，不只因機會變多，更因家鄉在進步，希望在成長，願意回到台灣深耕這塊土地，讓家鄉愈來愈好。

蕭副總統說，走過半世紀的今天，台灣百工百業面臨數位及淨零轉型、國際人才變革的新挑戰，這些也是全球產業下一個50年共同面臨的課題。時代在改變，不斷學習創新是在世界持續生存和成長的最重要精神。

蕭副總統表示，挑戰另外一面就是機會，轉型不只是壓力，而是創新的契機，政府也會推動產業升級，加強技職教育連結，培養下一個時代的人才，打造工業升級、人才永續及經濟成長的良性循環。

蕭副總統說，企業有許多壓力，除了關稅，還有對岸產能過剩、低價競爭及產品傾銷，國家也面臨人口結構轉變的少子化、勞動力及人才養成，接軌世界等多重壓力。

蕭副總統表示，行政院正副院長帶領談判團隊積極和美方溝通，在確保國家、產業利益及國人健康、糧食安全下，爭取更符合台灣利益的方案，最近取得正面進展；政府也會協助企業研發創新，拓展多元全球市場，讓產業競爭穩健前行。（編輯：李淑華）1141104