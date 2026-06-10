蕭副總統：台灣將努力維持以「發展夥伴」參與PIF
今年「太平洋島國論壇」(PIF)由帛琉主辦，外界關注台灣會以何種身分參與？正率團出訪帛琉的副總統蕭美琴與隨團媒體茶敘時表示，台灣歷年積極參與太平洋島國論壇，但可預見仍會面臨中國各種方式的阻礙與打壓。蕭副總統指出，台灣會努力維持以「發展夥伴」(Development Partner)的型態參與，也相信會獲得其他理念相近國家的認同與支持。
去年在所羅門群島舉辦的太平洋島國論壇(PIF)因中國施壓，禁止包含台灣在內的多數對話夥伴及發展夥伴與會。今年論壇將由我國友邦帛琉主辦。
率團訪問友邦帛琉的副總統蕭美琴於當地時間10日上午與隨團媒體茶敘。媒體詢問，台灣今年會以何種身分參與。
蕭副總統表示，台灣歷年都非常積極參與太平洋島國論壇，但可預期仍會面臨中國以各式各樣的方式阻礙與打壓。不過，她認為台灣會維持過去以「發展夥伴」(Development Partner)的型態參與，也會獲得許多理念相近國家的支持。蕭副總統說：『(原音)我想我們會努力地來維持過去的慣例，我相信我們的這個非常實際的參與，也獲得許多其他理念相近國家的認同跟支持。我們許多的理念相近國家，包含美國在內，即便川普政府近年來從一些國際組織跟平台有退出的跡象，但是並不影響他們還是持續在各式各樣、他們有參與的場合在倡議，台灣也應該要有意義地來做參與。』
蕭副總統也指出，雖然面臨中國會有不同型態的打壓或矮化、限縮台灣的參與，但這次的主辦方帛琉非常力挺台灣，帛琉總統惠恕仁也多次強調，不論國家大小，都應被尊重，她相信帛方會抵抗各式各樣的不當的壓力，外交部也會再做規劃，希望能夠透過PIF的場合，讓更多太平洋國家認識台灣與帛琉合作的成果，並成為新的亮點。
隨團出訪的外交部次長葛葆萱則說明，台灣在1992年以發展夥伴身分，並用Taiwan/Republic of China名義加入，但中國這幾年一直用各種方法打壓，試圖改變現狀，不過，PIF裡有強大的一股力量支持台灣繼續留在裡面，他請大家放心，不會有任何改變。(編輯：鍾錦隆)
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