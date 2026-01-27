蕭副總統：國立大學跨域合作 打造青年強壯翅膀

（中央社記者趙麗妍台中27日電）副總統蕭美琴今天表示，國立大學系統15校跨域共榮合作是有豐富資源的教育國家隊，提供跨校跨域資源，金門縣及台灣東部都有學校參與，打造青年強壯翅膀，可更有自信對話世界。

蕭副總統上午在國立中興大學圖書館出席「台灣國立大學系統15校跨域共榮合作典禮」，教育部次長張廖萬堅、民主進步黨籍立法委員何欣純、興大校長詹富智及其他學校代表與會。

蕭副總統表示，許多人很早就知道要從事哪方面學術研究，一生在這領域成為專才。她大學時興趣是數學與化學，人生卻有不同改變，還笑說：「有時候會後悔，當年是否走錯行。」

蕭副總統為美國歐柏林大學東亞研究學士與哥倫比亞大學政治學碩士。

蕭副總統表示，未來世界快速變化，年輕人對自己的抉擇與人生關聯性充滿不安。科技以光速改變生活，AI（人工智慧）成為各行各業標準配備，圖書館取得資訊模式也不一樣，跨校與跨域共榮是很重要起點。

蕭副總統說，年輕人對未來世界想像不同，都可找到想學習的地方、主軸與課程。高等教育不斷隨時代改變，可確實讓年輕人找到自己與未來連結的新機會。

蕭副總統表示，很多領域須跨域學習，不同專業與面向透過跨校共榮，有更多探索領域選項，讓年輕人擴大視野、增加多元機會，掌握各校國際夥伴關係，更自信面對世界。

蕭副總統說，總統賴清德提出青年百億海外圓夢基金計畫最重要精神，希望年輕人探索希望與人生時，不因資源侷限而少了面向世界機會。跨域合作提供青年學子更強壯翅膀，讓學生有解決複雜問題能力。

蕭副總統表示，世界看見台灣不只科技實力，更有創新思維、願擁抱世界的年輕世代及傾聽並給予成長機會的師長們，期許台灣國立大學系統持續深化、跨校合作，成為學生最強後盾。

15校包括興大、國立台中教育大學、國立台灣體育運動大學、國立勤益科技大學、國立聯合大學、國立暨南國際大學、國立彰化師範大學、國立虎尾科技大學、國立雲林科技大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立金門大學、國立東華大學、台北市立大學與國立宜蘭大學。（編輯：李明宗）1150127