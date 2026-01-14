蕭副總統：推動全社會防衛韌性 確保經濟永續發展

記者陳彥陵／臺北報導

副總統蕭美琴今（14）日接見美國「國際私營企業中心」（CIPE）訪問團時表示，臺灣非常珍視與CIPE的夥伴關係；政府正積極強化供應鏈韌性與經濟安全，以及推動全社會防衛韌性，盼在面對全球挑戰下，確保臺灣經濟永續成長。

蕭副總統今日接見由美國前國務院代理次卿大使奚爾斯（Nathan A. Sales）率領的訪團一行。蕭副總統表示，世界正處於高度動盪狀態，過去數十年、自冷戰結束以來，世界貿易秩序已出現重大轉變，包含全球挑戰、內部壓力、地緣政治變化與科技快速演進，都是形塑臺灣如何因應全球事件的關鍵因素；臺灣人民也在此一背景下學習如何在困境中建立韌性，並在去年創下7.3%經濟成長率的亮眼成績，股市表現也達到歷史新高。

蕭副總統提到，臺灣仍面臨諸多挑戰，包括如何讓社會各階層都能公平分享經濟成長的果實，以及在面對各種全球挑戰下確保經濟成長的永續性，因此更凸顯訪團此行來訪意義重大。政府目前正積極因應供應鏈韌性與安全等重要議題，同時推動「全社會參與」以強化國防與整體國家韌性，而經濟安全正是其中不可或缺的一環。

蕭副總統今日接見美國「國際私營企業中心」訪問團，感謝訪團到訪並關注「韌性」相關議題。（總統府提供）

蕭副總統表示，政府正積極強化全社會防衛韌性，確保經濟永續發展。（總統府提供）