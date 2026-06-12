蕭副總統：攜手法國深化AI、太空科技與文化交流 (圖)

如果你把伊隆‧馬斯克一個人自成一個經濟體，他竟比全球逾150個國家還有錢。隨著SpaceX完成史上最大IPO，股價衝上164美元（截至截稿前）、市值直逼2兆美元，馬斯克的個人財富也正式突破1兆美元大關，成為人類史上首位「兆元富翁」（Trillionaire）。他的財富不只超越全球前幾大富豪總和，甚至已經超過台灣（約8844億美元）、北歐最大經濟體瑞典（約6040 億美元）的全年經濟產出。

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