蕭副總統：深化台帛醫療合作 落實共榮精神

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（中央社記者溫貴香帛琉科羅9日電）副總統蕭美琴今天參訪帛琉國家醫院表示，醫療合作一直是台帛合作重要領域，近年雙方透過智慧醫療及遠距醫療提升當地照護量能。她指出，台灣是世界良善的力量，將持續運用軟實力與技術優勢協助友邦發展，落實「帛榮專案」共榮精神。

正在帛琉訪問的蕭副總統下午參訪帛琉國家醫院，她向媒體表示，醫療合作一直是台帛合作的重要領域，尤其帛琉與台灣都共同面臨人力短缺問題，衛福部次長林靜儀過去也多次到訪帛琉了解醫療需求，近幾年在衛福部、外交部努力下，持續協助帛方導入數位醫療新技術、建置遠距醫療等相關數位基礎設施，並提升檢測能量。

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副總統表示，可見不管是技術團或醫療團，台帛之間的合作對當地居民都有具體貢獻，未來也會持續努力。

她強調，相信所有台灣人都會引以為榮，因為台灣是世界良善的力量，台灣的外交係以軟實力與技術協助友邦永續發展，符合在地居民需求，與他們一起共榮發展，這也是此次「帛榮專案」的重點。

陪同出訪的林靜儀表示，帛琉醫療體系目前最迫切問題之一是專科醫師不足，尤其兒科人力相當缺乏。她認為，若能在當地建立更完善的藥品供應與基層醫療體系，讓患者能直接獲得治療，將比單純依賴外派醫師更有效率。

林靜儀指出，台灣本身也面臨醫師人力缺口，因此透過遠距醫療諮詢機制，結合定期或不定期的小型醫療團支援，將是現階段較可行且務實的解決方案。

據指出，帛琉國家醫院是帛琉唯一的醫院，設有約80張病床、開刀房、產房、血液透析室、放射科、復健科及檢驗科等設施，並提供一般門診服務。醫院長期仰賴菲律賓、斐濟、日本等國醫療專業人員支援。

在台帛醫療合作方面，雙方近年積極推動智慧醫療計畫，包括建置糖尿病視網膜病變AI篩檢系統、數位病理平台及醫療影像整合系統，讓台灣醫師能遠端協助診斷，大幅縮短病患等待時間。台灣也捐贈門診叫號系統及攜帶式超音波設備，提升帛琉國家醫院營運效率及偏遠地區醫療服務能力。

此外，新光醫院近20年來持續深耕帛琉，透過定期派遣醫護人員赴當地服務、協助病患轉診台灣、培訓帛琉醫事人員及捐贈醫療設備等方式，深化台帛醫療夥伴關係，也展現台灣協助友邦提升醫療韌性的長期承諾。（編輯：蘇龍麒、楊凱翔）1150609