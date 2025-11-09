蕭副總統：臺灣是值得信賴夥伴 盼國際支持

記者郭曉蓓／綜合報導

副總統蕭美琴結束「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會演講，昨日清晨返國發表談話，說明此行以「臺灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，向來自歐洲各國的朋友、國會議員、公民社會及媒體各界分享臺灣的民主故事，期待國際社會對臺灣有進一步的理解與支持。對此，賴總統也在臉書發文感謝蕭副總統承擔重任，向世界展現臺灣堅定價值與信念，並祝福前總統蔡英文前往德國出席「柏林自由會議」圓滿順利，持續深化臺灣與民主夥伴的合作。

廣告 廣告

籲各國深化經貿、科技合作

蕭副總統奉賴總統指派，在外交部長林佳龍陪同下，7日受邀在歐洲議會舉行IPAC峰會上臺發表演說，是我國外交的重大突破，於昨日返抵桃園機場國賓門發表談話。蕭副總統表示，IPAC是一群與臺灣共享自由、民主價值的全球各國國會及歐洲議會民選議員組成的跨國議會平臺，長期以來是臺灣堅定的夥伴，以具體行動支持臺灣的國際參與，並強調臺海和平及區域穩定的重要性，積極在國際社會為臺灣發聲。

蕭副總統進一步表示，此次以「臺灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，強調臺灣不僅是全球高科技製造與民主供應鏈的重要夥伴，更是負責任的國際成員，強調自由而強韌的臺灣對於全球和平、繁榮與民主的未來都具有不可取代的價值；同時她也呼籲來自世界各國的夥伴，與臺灣深化經貿與科技合作，強化社會韌性及安全的對話，同時支持臺灣的國際參與，攜手維護臺海和平與區域穩定。

艱困與挑戰中開創自己的道路

蕭副總統分享此行感觸指出，臺灣一直以來國際處境都非常困難，有許多不公平與挫折，沒有一件事情是容易的，但臺灣始終沒有退縮，因為相信臺灣人民跟世界公民一樣，理應擁有參與國際社會的機會；強調因為有全體國人的努力與堅持，讓臺灣在不曾停止的艱困與挑戰中，一步一步開創自己的道路。

此外，外交部也發布新聞稿說明蕭副總統此行演講獲得來自歐美、印太、非洲及拉美等地約50餘位歐洲議會及各國議員，連同公民社會代表及媒體等全場高度認同及肯定，並對IPAC對臺海和平穩定的高度支持，以及呼籲各國反制中國對聯合國第2758號決議的扭曲，表達誠摯感謝。

網路不實訊息 府駁斥惡意捏造

另方面，針對網路出現不實訊息聲稱「法國BBC報導臺灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，總統府發言人郭雅慧昨日指出，相關內容屬惡意捏造，絕非事實，已通知警政單位依法調查處理；並呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息，以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

蕭副總統結束歐洲行，昨日清晨搭機返抵國門，並於桃園機場發表談話。 （總統府提供）

蕭副總統結束歐洲行，昨日清晨搭機返抵國門，並於桃園機場發表談話。 （總統府提供）

蕭副總統受邀在歐洲議會舉行的IPAC峰會上臺發表演說，向來自歐洲各國的朋友、國會議員、公民社會及媒體各界分享臺灣的民主故事。（取自蕭副總統臉書）

2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說。（取自蕭副總統臉書）