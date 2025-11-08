蕭副總統、蔡英文前總統赴歐演講 賴總統：展現臺灣守護民主決心

記者郭曉蓓／臺北報導

在總統賴清德指派下，副總統蕭美琴剛結束歐洲訪問，成為首位登上歐洲議會發表公開演說的臺灣副總統，這是臺灣外交史上的重要里程碑。賴總統今（9）日在臉書表示，感謝蕭副總統接受重任，向世界展現臺灣堅定的價值與信念；昨晚前總統蔡英文也啟程前往歐洲，持續深化臺灣與民主夥伴的合作。

賴總統今日在臉書轉貼蕭副總統訪歐貼文，並表示謝謝蕭副總統接受重任，也感謝 IPAC 的邀請，讓我國副總統能在歐洲議會舉行的峰會發表演說，向世界展現臺灣堅定的價值與信念。昨晚，前總統也啟程前往歐洲，應邀前往德國出席首屆「柏林自由會議」。祝福蔡總統此行圓滿順利，持續深化臺灣與民主夥伴的合作。

廣告 廣告

此外，賴總統也感謝所有第一線外交人員的努力，持續替臺灣在國際舞台上堅定前行。臺灣是國際社會可信賴的夥伴，我們將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現臺灣人守護民主自由的信念與決心。

在蕭副總統之後，蔡前總統8日晚間啟程前往德國，將出席「柏林自由會議」並於10日發表演說。蔡前總統在臉書發文表示，外交工作是一棒接一棒、沒有停歇的接力任務，這趟行程將延續臺灣推動國際交流的步伐，展現與歐洲民主夥伴並肩同行的決心。

蔡前總統表示，如同賴總統所說，臺灣是國際社會值得信賴的夥伴，我們會堅定地與歐洲及其他理念相近的國家站在一起。此行將秉持這樣的信念，向全世界傳達臺灣守護民主與自由的堅定意志。