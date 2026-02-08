蕭壠園區迎春系列暖身演出 舞蹈劇《蕭壠・渡與醮》結合蕭壠香科文化登場

記者吳崇瑋/台南報導

為迎接農曆春節，蕭壠文化園區將於2月18日至21日（年初二至初五）推出「馬上來團圓」迎春系列主題活動，結合佳里金唐殿「蕭壠香科」文化，規劃融合傳統底蘊與當代創意的多元節慶內容，打造適合闔家同遊、充滿文化年味的春節走春場域。今（8）日特別邀請麻豆新生代舞蹈劇團帶來舞蹈劇《蕭壠・渡與醮》作為暖身演出，透過舞蹈劇場形式演繹蕭壠香科文化意涵。台南市長黃偉哲親自出席開場，肯定在地宗教及文化團體長期投入文化保存與傳承的用心與熱情。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，佳里金唐殿建廟於明末清初古蕭壠社，歷史悠久，為國定三級古蹟，其三年一科的「蕭壠香」更是台南重要的宗教民俗盛事，具有高度文化價值與地方代表性。今年蕭壠文化園區迎春系列活動特別與金唐殿攜手合作，將蕭壠香文化融入春節走春體驗，結合傳統年節習俗、地方特色表演與創意文化手作，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中認識在地信仰文化，感受春節熱鬧又溫暖的節慶氣息。

金唐殿主委黃維明表示，感謝市府提供場地資源，讓百足真人蜈蚣陣得以進駐蕭壠文化園區進行展示與推廣。除迎春活動外，也期盼於3月舉行的蕭壠香科期間，全國信眾能踴躍前來參與百足真人蜈蚣陣連續四日出巡、王轎連續三日遶境，以及送王船等系列宗教民俗活動，持續傳承地方信仰文化，讓蕭壠香得以永續發展。

活動期間，園區將安排蘇俊穎掌中木偶劇團、快樂鳥兒童劇團及大頭哥哥泡泡秀等精彩演出，並規劃蕭壠香科文化小學堂、平安符拓印、手寫與彩繪春聯及香包、鞭炮發射器DIY與年菜親子工作坊等沉浸式體驗，引導遊客從欣賞表演到實際動手操作，深入體驗年節文化的意義與樂趣。

此外，走春活動也與佳里金唐殿攜手合作，安排蜈蚣陣小神童換裝、蜈蚣陣燈籠彩繪祈福及陣頭表演，展現香科祭典兼具熱鬧與莊嚴的文化特色，並搭配迎春市集、街頭藝人演出與集章活動，營造熱鬧又溫馨的春節文化氛圍，邀請民眾春節期間走訪蕭壠文化園區，共度充滿文化氣息的年節時光。

今日活動演出，立法委員陳亭妃、市議員謝舒凡、吳通龍，立法委員郭國文服務處代表及多位議員服務處代表亦到場支持。