蕭壠駐村王盈之核糖，足跡開展

記者盧萍珊∕佳里報導

蕭壠國際藝術村駐村藝術家王盈之以獨特的「柔蒙太奇」手法，將台灣百年糖業的物質移動軌跡，與女性生命史的隱喻相結合，以「核糖，足跡，現在進行式」為名展出駐村成果。

王盈之以糖鐵走過的百萬趟軌跡、糖業歷史為發想，引申物理空間的過渡與力學作用，透過一系列對比，深化「逝去」的意涵：從個人層面「人髮線後移」所承載的軀體消蝕，延伸至地貌層面的「海岸線退縮」與「國聖港燈塔的遷移軌跡」，這些足跡象徵著某種物質與非物質的逝去。

王盈之在展場入口以大幅水墨創作，讓觀眾眼睛為之一亮，巧妙運用女性身體鋪陳行走的軌跡，並利用同步影像記錄人與糖互動過程，極具細膩品味價值，像以台南傳統坐月子食物椪餅影像來呼應糖在女性生活中的意涵。

深耕電影創作的王盈之，對觀眾與影像間的互動關係具備敏銳洞察力，展覽主視覺將糖晶以投影方式呈現，創新的手法引導觀眾進入一個全新的感知空間。