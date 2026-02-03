蕭大陸出庭反擊「小三說」！咬定與侯怡君零重疊交往 舊愛當庭怒嗆：沒一句是真的

蕭大陸與侯怡君出庭，共同對抗張金鳳。馮茵攝

藝人蕭大陸妻子侯怡君遭丈夫前任張金鳳指涉是小三，憤而告上法院，台北地檢署去年7月依《刑法》誹謗罪起訴張金鳳，台北地院3日續行審理，由辯方傳喚蕭大陸、侯怡君以及張金鳳前同事、學生4人出庭作證，還原3人感情糾葛始末，但三方對交往時間是否重疊爭執不清，因此北院下次開庭將勘驗蕭大陸及張金鳳的對話錄音檔，逐步釐清真相。

蕭大陸證述時表示，他和侯怡君是在合拍電視劇《九龍傳說》末期後才交往的，但具體時間無法確切記清「時間點不會刻意去記，事隔20幾年了，有誰會刻意去記2個人何時分手？」但他很鐵定斷定和侯怡君交往的時間與張金鳳沒有重疊。

蕭大陸表示，他和張金鳳在《九龍傳說》拍攝前期頻繁吵架，對方不但不歸還鑰匙、不搬家，還找徵信社蒐證跟蹤，卻又拿不出證據，他更直言張金鳳對交往、分手的時間有盲點，只選對自己有利的發言。

辯方拿出蕭大陸和張金鳳昔日對話，其中蕭曾提到：「給我一個禮拜時間處理」此話讓辯方認為，是2人關係還存在的證明。對此，蕭大陸解釋，處理指的是張金鳳放在他家的東西，不是2人的關係。

面對法官訊問，蕭大陸表示，他和張金鳳在《九龍傳說》拍攝初期就分手，兩人分手前爭執不斷，張一直懷疑他在外面有女人，連看他拍親密戲都會吵鬧。法官問蕭大陸對於分手的定義，蕭回答：「只能說我心太軟，沒有很激烈要她搬出去。」

何時和侯怡君交往？蕭大陸表示，他和張金鳳分手半年後才和侯在一起，當時還因為兩人關係，沒有答應後續的戲約。

蕭大陸證述過程中，張金鳳頻頻搖頭，更直言「他講得沒有一句是真的」張女指出，《九龍傳說》是1999年9月開拍，侯怡君一開始還會稱呼她大嫂，自己還會幫兩人準備早餐，因為知道蕭大陸總是會順路載侯怡君到片場，沒想到事後兩人打死不認交往，還要她去看精神科，讓她痛苦不堪。

輪到侯怡君作證，她表示，自己是在《九龍傳說》拍攝快結束時才在一起，原本要拍續集，但因無法克服與另一半拍戲的心魔才拒絕合約。

公訴檢察官提問，侯怡君和蕭大陸交往前有無工作外互動？對此侯怡君回答，當時自己還是個新人，對路不熟，蕭大陸常常順路載送她。侯怡君還透露，印象中有聽過蕭大陸接電話，語氣神色明顯不悅，她揣測是面臨分手分不掉的狀況。



