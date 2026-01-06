蕭大陸舊愛批「小三上位」 侯怡君露面回應：那個小事

侯怡君、黃西田、苗可麗出席《2026藍寶石真愛秀大歌廳》記者會。（圖／讀者提供）





藝人侯怡君與蕭大陸情牽超過20年，2021年對外宣布結婚，未料男方舊愛張金鳳屢次在節目上聲稱侯怡君是「小三上位」，讓她憤而提告，檢方也依照誹謗罪起訴張金鳳。對此，侯怡君今（6）日出席記者會也回應了。

侯怡君今天與葉啟田、黃西田、苗可麗一起出席《2026藍寶石真愛秀大歌廳》記者會，這次擔任主持人，侯怡君表示「4個人一起演戲、唱歌都是第一次，也是很新鮮的組合。」相信一定會激盪出不一樣的火花。

至於演出當天，老公蕭大陸會不會到場，侯怡君笑說「他有講好會跟我一起來，可是不知道是在現場還是在什麼地方。」被問到官司進度，侯怡君坦然表示，「我們還在等待當中，一切交給司法，那個小事啦！」



