蕭大陸護侯怡君非小三挨批說謊！舊愛再戳刀「誠實才有福報」

蕭大陸(右)說老婆侯怡君(左)不是小三上位。（陳俊吉攝）

女星侯怡君2018年和製作人蕭大陸結婚後，多次遭丈夫前女友張金鳳指控是「小三上位」，不堪受辱，決定提告，張金鳳去年7月被依誹謗罪起訴，昨（3日）台北地院開庭，蕭大陸稱兩任戀情沒有重疊，遭張金鳳反駁說謊。昨晚，張金鳳疑在限動再度暗酸蕭大陸。

蕭大陸在庭上證稱，2000年拍攝連續劇《九龍傳說》前就向張金鳳提出分手，約隔7、8個月後才正式與侯怡君交往，兩段戀情完全沒有重疊。不過，張金鳳反駁蕭大陸「沒有一句是真的」，連交往時間都搞不清楚，直指當年《九龍傳說》開拍時，同劇演員侯怡君見到她還會喊一聲「大嫂」，沒想到兩人私下已經看對眼，張金鳳感覺被蒙在鼓裡。

侯怡君則證稱，和蕭大陸確實是拍《九龍傳說》結識，但她是確認男方單身才答應交往。侯怡君坦言，曾看過蕭大陸接聽張金鳳的電話，形容男方處於一種「想分卻分不掉」的狀態。本案將於3月11日再度開庭勘驗錄音，審理這段長達20多年的「小三羅生門」真相。

昨（3日）晚間，張金鳳在限時動態稱先生帶她來吃牛排，文末補一句：「這世界上只有誠實的人才有福報」，儘管未指名道姓，但疑似暗戳前男友蕭大陸的意味頗濃。

★未經判決確定，應推定為無罪。

