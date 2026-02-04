蕭大陸護侯怡君非小三 舊愛怒嗆：全是謊言

蕭大陸與侯怡君因「小三指控」再度對簿公堂，前女友張金鳳當庭怒嗆蕭說謊。（圖／翻攝自張金鳳、侯怡君臉書）





男星蕭大陸與妻子侯怡君長年遭蕭的前女友張金鳳公開指控為小三，侯不堪名譽受損提告誹謗，台北地院3日開庭，三方針對交往時間是否重疊各執一詞，張更當庭怒嗆蕭「沒有一句是真的」，法院將於3月11日勘驗關鍵對話錄音續審。

交往時間雙方說法分歧

蕭大陸出庭時強調，自己在拍攝電視劇九龍傳說前期便與張金鳳分手，並在劇集播出尾聲後，才與侯怡君正式交往，兩段感情至少間隔半年以上，絕無重疊。他坦言年代久遠，確切日期難以記清，但對「沒有劈腿」一事十分肯定。

蕭也指出，與張交往後期爭執頻繁，對方疑心過重，不僅不歸還鑰匙，還曾找徵信社跟蹤蒐證，讓他身心承受極大壓力。他直言，自己心軟未強硬處理善後，恐怕也成為日後誤解的導火線。

舊愛當庭怒嗆「全是謊言」

對於蕭的說法，張金鳳當庭頻頻搖頭反駁，指稱兩人感情並未如蕭所述早已結束，甚至在《九龍傳說》拍攝期間仍維持情侶關係。她更指出，侯怡君初期見到她還稱呼「大嫂」，自己也曾陪同蕭外景拍攝、替兩人準備早餐，完全不知情感已生變。

張金鳳透過律師提出一段昔日通話錄音，內容中蕭提及「給我一個禮拜處理」，質疑若早已分手，何須「處理」？對此蕭解釋，所指僅是清理張仍留在住處的私人物品，與感情無關，雙方說法明顯對立。

侯怡君出庭 強調單身才交往

侯怡君則證稱，自己在拍戲時仍是新人，與蕭僅止於工作往返順路接送，並非外界想像的曖昧互動。她表示，交往前曾多次向蕭確認感情狀態，確定對方已分手，才答應進一步交往。她也坦言，曾聽過蕭接到張的來電，感覺對方陷入「想分卻分不乾淨」的狀態。

檢方認為，感情糾紛屬於私德領域，即便為公眾人物，也不應被無限上綱公審。法官已諭知下次開庭將勘驗完整錄音原始檔，將逐步釐清真相。



