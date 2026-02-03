蕭大陸、侯怡君、張金鳳法庭大戰 蕭稱交往有間隔！張怒批說謊
記者楊佩琪／台北報導
藝人蕭大陸前女友張金鳳2021年間公開影射成為蕭太太的藝人侯怡君是「小三」，被依誹謗罪起訴，全案台北地方法院審理中。北院3日傳喚侯怡君、蕭大陸、張金鳳等人出庭，3方對於交往時間爭執不休。蕭大陸稱從與張金鳳分手到與侯怡君交往應間隔約半年時間，但張金鳳批蕭大陸說謊。侯怡君則稱確認蕭、張2人分手才進一步和蕭大陸交往。
蕭大陸和侯怡君於2021年間結婚，當時張金鳳上電視節目，影射侯怡君是「第三者」，且爆料曾被侯怡君騷擾、罵小三，還出現所謂錄音檔外流，侯怡君因此對張金鳳提告誹謗，台北地檢署偵辦後依法起訴。
台北地方法院3日開庭，傳喚蕭大陸、侯怡君和張金鳳、張金鳳的前同事、同學等人出庭，釐清3方交往時間。
蕭大陸證稱，和侯怡君交往是在連續劇《九龍傳說》拍攝後期，拍攝初期便和交往多年的張金鳳分手，但具體時間已記不清楚，僅記得相隔約半年。與張金鳳交往期間，張便多次懷疑他不忠，分手後也許因為自己心軟，讓張金鳳還能到家裡，可能因此張金鳳誤以為還在交往。
對此，張金鳳當庭痛批根本在說謊。委任律師並提出蕭大陸與張金鳳的錄音檔，表示蕭大陸曾於電話中提到「給我一個禮拜時間處理」等語，質疑既然分手還要「處理」什麼？蕭大陸表示是處理張金鳳還放在家裡的東西。
張金鳳強調，蕭大陸一下說和她交往9年，一下說交往12年「數字很難記嗎？」連續劇開拍時，侯怡君在片場遇到她都還會喊聲「大嫂」，蕭大陸會因順路載侯怡君到片場，但2人事後打死不認帳讓她相當痛苦。
侯怡君則證稱，前期她與蕭大陸除了順路接送，沒有其他互動，後期經觀察，確認已與張金鳳已經分手，才和蕭大陸在一起。她曾聽過蕭大陸講電話，神情、語氣顯得相當不悅，推測應是「想分分不掉」。
根據檢方起訴，情侶間認識過程、進展、交往動機等皆為高度私領域，應受憲法保障。侯怡君為演藝圈人士，有一定社會關注度，但也非公職人員或公益事業經營者，無法僅因其名人身份，便推論其私生活可任意公開，是否為「第三者」，為個人道德評價，與公共利益無關。
且侯怡君並未在公開場合或透過媒體發表可能引發誤解，或批評他人的言論。即便曾私下致電，讓張金鳳感到不滿，亦不足以構成在節目中不斷指責其「介入他人感情」的正當依據，張金鳳無正當理由可公開發言損害侯怡君名譽，依涉犯誹謗罪起訴。
