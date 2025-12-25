蕭如松藝術園區聖誕市集登場 大小朋友樂不思蜀

小朋友玩釣魚 ，樂在其中。





蕭如松藝術園區25日首場聖誕市集活動展開，雖然天氣陰冷，但活動熱烈，參加者玩得十分開心。小朋友特別喜歡玩釣魚，玩到不想離開座位。手作聖誕物品也是熱滾滾，大家比賽巧思。下午一時半繼續第二場活動，同樣也是座無虛席。

天氣雖然陰冷，但來參與聖誕者都十分快樂，走入竹東小鎮蕭如松日式園區，園區準備了日式屋台遊戲 × 聖誕市集 × 療癒輕食野餐趴的暖心親子耶誕日。松風、木屋，濃濃日式風情，讓孩子盡情玩、自在笑；爸媽在聖誕氛圍中感受一家人相聚的幸福。

廣告 廣告

手作聖誕飾物。

屋台遊戲不限時暢玩，小朋友特喜歡玩釣魚，聖誕限定療癒手作，毛根吊飾手作，聖誕老公公驚喜送禮，一句 Merry Christmas，點亮孩子眼睛的魔法時刻且與聖誕老公公合影。園區可鋪野餐墊，一起慢下來、一起分享療癒輕食專為 2大 1 小設計的【幸福聖誕療癒系輕食套餐】：小圓鬆餅點心拼盤，搭配超萌薑餅人造型草莓飲品+2杯暖心飲品，剛剛好的溫柔滿足。

參加活動還可預訂聖誕大餐，四方青松茶屋特別打造期間限定套餐，11時30分及1時30分兩場，為這一天留下被記住的滋味。今年的聖誕，不只是交換禮物，而是把時間與愛留給最重要的人。

更多新聞推薦

● 接見日前外務大臣 林佳龍：盼台日深化合作共同應對印太區域挑戰