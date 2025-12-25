蕭如松藝術園區25日起6場聖誕市集 為家人留下美好回憶

蕭如松藝術園區手作飾品，是小朋友的最愛，做完後，可作為交換禮物的寶貝禮品。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

蕭如松藝術園區廿五日起舉辦六場日式屋台聖誕市集，廿五日首登場，雖然天氣陰冷，但參加者都玩得十分開心，尤其小朋友特別喜歡玩釣魚，及手作聖誕物品。今年的聖誕，不只是交換禮物，而是把時間與愛留給最重要的人。

蕭如松藝術園區表示，參與聖誕者都以愉快心情走入竹東小鎮蕭如松日式園區，園區準備日式屋台遊戲 × 聖誕市集 × 療癒輕食野餐趴的暖心親子耶誕日。松風、木屋，濃濃日式風情，讓孩子盡情玩、自在笑；爸媽在聖誕氛圍中感受一家人相聚的幸福。

屋台遊戲不限時暢玩，小朋友特喜歡玩釣魚，聖誕限定療癒手作，毛根吊飾手作，聖誕老公公驚喜送禮，一句 Merry Christmas，點亮孩子眼睛的魔法時刻且與聖誕老公公合影。不少大小朋友在園區鋪野餐墊，一起慢下來、一起分享療癒輕食。廿七、廿八日兩天還有上下午各一場，歡迎民眾踴躍報名，為今年聖誕留下美好回憶。