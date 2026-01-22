蕭姓大戶涉炒7家上市公司股價！海賺數千萬元 檢調約談5被告

第一代少年股神涉嫌炒作股票被搜索。（圖／翻攝畫面）

蕭姓男子涉嫌利用親友帳戶作為人頭，炒作7隻股票以拉抬股價後再售出，賺取價差，獲利數千萬元。台北地檢署今日（1月22日）指揮法務部調查局台北市調查處，兵分9路搜索包含蕭男等6名被告住處，並拘提5名被告到案說明釐清，全案朝向為反證券交易法操縱股價罪進行偵辦。

檢調發現，蕭男疑似在2021年間，透過其親姊與親弟等5名親友的帳戶當作人頭以後，用不知名的手法拉抬、炒作燁興（2007）、亞諾法（4133）、大眾控（3701）、英利-KY（2239）、圓剛（2417）、志信（2611）、映泰（2399）7檔上市的股價獲利數千萬元。

台北地檢署今日指揮調查局北機站搜索蕭男等6名被告住所，以及恩又博投資公司、華允資產管理公司等9處所，由於已經有1名被告被證實為人頭，因此今日將會約談包含蕭男、蕭男親姊、蕭男親弟等5名被告到案說明。

