蕭姓導遊詐多人！ 遭遊覽車商控拖欠50萬尾款

日前有26名旅客報名旅行社，蕭姓女子招攬的旅行團要前往日本旅遊，團費都已繳清，旅行社卻以「日本有熊很危險」為由臨時取消出團，旅客的費用至今仍拿不回來。現在卻又有車商爆料，蕭姓女子在7月向他購買遊覽車，但高達50多萬元的尾款至今仍未付清，原來這名女子已不是第一次引發爭議。

控遭詐騙民眾表示：「她一直拖，一直拖。」

這26名旅客指出，他們報名蕭姓女子所招攬的日本旅行團，出發前兩天突然被告知取消，對方還硬扯理由說「日本有熊」。旅客錢拿不回來之際，另一名苦主也跳出來控訴，蕭姓女子向他買遊覽車，到現在都沒有付清車款。

苦主說：「她一而再、再而三地拖延，跟我說有匯款了，可是錢都沒有收到啊。」

因業務需要，今年7、8月間，蕭姓女子透過朋友介紹，向林先生購買了一台價值700萬元的靠行遊覽車。林先生基於信任，在尚未收到全部款項的情況下，就把車子交給對方，但至今仍未收到完整款項。

林先生表示：「那台車價700萬，她當時匯了 300 多萬（扣除貸款金額後），但尾款遲遲不付。我打電話給她她不接，傳訊息卻馬上回，我再打，她就說『我在忙，等一下再說』，然後就掛掉了。」

另外有議員透露，4年前蕭姓女子曾聲稱幫旅客訂台東飯店房間，但旅客到場後才發現，根本沒有訂房紀錄，只能現場再付2萬多元。今年年初，她帶團前往中國廈門漳州，竟分別訂不同航班，12人到松山機場搭機8人到桃園機場，還要求旅客到當地自行集合，甚至還向團員借了5萬多元人民幣。種種爭議事件層出不窮，受害旅客相當不滿。

品保協會公關主委李奇嶽：「如果民眾有拿到代收轉付收據或合約書，可以向該旅行社提出求償。」

《EBC 東森新聞》記者實際撥打蕭姓女子的電話，卻發現號碼已成空號，前往她提供的公司地址，也只是一處住家。受害旅客求助無門，只能向基隆品保協會求援，目前協會已介入處理。

