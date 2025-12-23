蕭姓騎士僅補償180萬 勞動局：職災補償40月薪

記者林芹瑜、黃政杰／台北報導

19日台北市發生攻擊事件，事發第五天罹難者後許補償金也備受討論，其中蕭姓騎士罹難點不在捷運站內，也不在百貨內，原本外界擔憂，是否僅能獲得最高180萬元的犯罪被害補償金，對此勞動局長表示，蕭姓騎士在上下班途中遇到事故，因此具有職災的補償金。

遭到張文殺害、不幸罹難的蕭姓騎士，姊姊二度到現場留下紙條。

鮮花擺了一圈又一圈，事發第五天，不少人前往事發地中山致意，燈桿上顯著的一藍一黃紙條全是蕭姓騎士姐姐對他的思念，兩度到現場的她，對心愛的弟弟說「社會病態導致你遭受無妄之災，讓我們與你天人永隔」，更說「不能理解為什麼冬至，只能在牌位前供奉餐點」，她感到痛心無法克制眼淚。

即便受重傷，但蕭姓騎士仍用力揮手，疑似想趁還有意識時叫警察到館內走抓嫌犯，但蕭姓騎士死亡並非在北捷或百貨公司，商業保險等等遺屬可能領不到。

台北市政府勞動局局長王秋冬：「（蕭姓騎士）在職勞工，所以他是在上下班途中遇到事故，因此他可以具有職災的補償金，包含40個月的補償金，還有5個月的喪葬補助。」

蕭姓騎士倒下前，手機畫面停在通訊軟體Line，疑似仍想與家人連絡。

除了180萬的犯罪被害人補償金外，保全蕭姓騎士在上班途中遇害，台北市政府表示後續有補償金與喪葬補助，至於在誠品逛街遇害的王姓兆豐銀行員，除犯罪被害人補償金以及兆豐銀行的治喪撫恤金外，還有誠品投保的公共意外險，如果民眾想要捐款幫忙，社會局的捐贈平台最快23日啟動。

記者林芹瑜、黃政杰：「為了向罹難者致意，現在有人發起了在罹難者頭七，也就是耶誕節晚上8點，號召大家來到誠品南西店前，獻唱電影《可可夜總會》的歌曲Remember Me，來向所有罹難者致意。」

嫌犯行為釀成3個家庭破碎，目前補償金還在討論中，但再多的賠償也難以撫平家屬傷口。

張文在中山站路口投擲煙霧彈，走入誠品南西前對路旁的蕭姓騎士揮刀。

