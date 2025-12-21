蕭姓騎士生前「緊握手機」 疑想傳訊息留遺言給家人

台北市 / 綜合報導

前(19)日27歲 凶 嫌張文在北捷中山站旁，無差別攻擊，導致37歲蕭姓機車騎士血流不止，送醫後不治，有網友發現蕭姓騎士生前手機最後畫面，停在通訊軟體上，疑似想用LINE給家人做最後的交代。而蕭姓騎士姊姊今(21)日也有回到現場放上手寫信，最後感謝社會大眾的幫忙，因為當下許多熱心民眾分工合作，給予幫助。

身穿白色外套，胸前滿是紅色鮮血，他就是張文無差別攻擊事件中，在中山站遭到力氣襲擊的，37歲蕭姓騎士，可以看到他被砍傷後，強忍著劇痛揮手呼救，指引嫌犯逃離方向，一手緊握手機，疑似要撥打電話，但幾秒後還是不支倒地。

蕭姓騎士倒地後，右手仍握著手機，最後的手機畫面，停留在通訊軟體介面，疑似想要傳訊息給家人，做最後交代，讓許多人都感到相當不捨，在捷運中山站外，民眾也自發性放花束哀悼，其中蕭姓騎士家屬也有到場。

寫道給親愛的弟弟，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你我們全家都愛你，更表示希望能替你擋這一切，永遠無法釋懷的我，我們會一直陪著你別怕，最後還特別感謝社會大眾，因為事發當下，許多熱心民眾都立刻上前，給予協助。

目擊民眾蔡小姐說：「我們當下沒有發現，因為他還是摩托車還是撐著，所以看起來滿正常的，但是直到他倒下我們才意識到，好像他受傷了，想說過去看可不可以幫上什麼忙。」蔡小姐事發當下就在現場，目擊到蕭姓騎士撐了很久才倒下，認為在大量出血的當下，可以看出想活下去的意志力，而蔡小姐則是盡所能提供幫助。

目擊民眾蔡小姐說：「其實當下幾乎沒有害怕跟恐懼，因為即使你當下也不知道發生了什麼事，所以就是本能性的走過去，看我可以幹嘛，當初就把就是我包包裡的衛生棉，跟衛生紙都全部拿出來，給了就是(在場)說有什麼止血的東西，可以給他的那位先生這樣子。」

在危急時刻，每一人都分工合作，想要積極挽救一條寶貴性命。

