蕭姓騎士被砍死「沒保險」 北市府曝：雇主要給45個月工資

北捷發生隨機殺人案，上班途中身亡的蕭姓騎士，雖無相關保險，不過依《勞基法》雇主應給予45個月平均工資補償費用。（張珈瑄攝）

北市法務局長連堂凱說，其他傷者及家屬部分，已採取「一案一社工」方式，確保都能獲得妥善醫療照顧與關懷慰問。（北市法務局提供／張珈瑄台北傳真）

日前捷運台北車站、中山商圈發生隨機殺人案，嫌犯張文投擲煙霧彈更持刀傷害人，造成4死11傷。北市法務局指出，針對3位亡者家屬，均可向犯罪被害人保護協會申請每人180萬元補償金，另上班途中身亡的蕭姓騎士，雖無相關保險，不過依《勞基法》雇主應給予45個月平均工資補償費用。

法務局表示，現階段已完成亡者家屬及受傷民眾可獲得相關補償統整，將秉持「從優、從速」原則，全面協助受害者申請相關補償。針對本案3位亡者家屬，均可向犯罪被害人保護協會申請每人180萬元補償金。

法務局指出，依事發地點，台北捷運公司已啟動《大眾捷運系統旅客運送責任保險》理賠程序，理賠余先生500萬元；另因挺身守護市民，市府將依《台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》， 發給600萬元撫卹金，並提供最高50萬元喪葬補助金。事發當下區公所、社會局及捷運公司也已暫發關懷慰問金。

法務局表示，在誠品南西4樓身亡的王先生，因不符誠品(新光產險)公共意外責任險，故不予理賠；其任職於兆豐銀行及誠品公司將另提供慰問金，事發當下區公所、社會局及捷運公司也已暫發關懷慰問金。

法務局說，於誠品南西店路口身亡的蕭姓騎士，無相關保險，不過因案發於上班途中，依《勞基法》規定，勞工遭遇職災死亡，雇主應給予5個月平均工資喪葬費用，以及40個月平均工資的職業災害死亡補償。有關事發當下區公所、社會局及捷運公司也已暫發關懷慰問金，家屬則婉謝關懷慰問金。

法務局長連堂凱說，其他傷者及家屬部分，已採取「一案一社工」方式，確保都能獲得妥善醫療照顧與關懷慰問；社會局補充，即日起透過市府「公益台北愛心平台」啟動 「1219事件扶助專案」，讓民眾的愛心捐款轉化為即時的扶助，陪伴受害者及其家屬共度難關。

