蕭子墨「與焦躁共處」曝心境 回顧2025：我應該要偷笑了

蕭子墨推出新歌〈調頻〉，企圖為快節奏的生活按下暫停鍵，自我調頻，找到面對壓力與情緒時的真實狀態。其實他過去飽受焦躁所苦，容易鑽牛角尖，意識到這點後，他學習如何與焦躁共處。

如今再次遇到相同的問題，他已找到屬於自己的調頻方式，讓自己先停下來，什麼都不做，讓高速運轉的腦袋慢慢降速，像是運動、聽音樂或睡覺，「當呼吸回到正常，心比較穩了，再去面對事情，很多困難其實就沒有想像中那麼可怕。」

回顧2025 年，蕭子墨有數不完的感謝，不僅完成了自己的第一首創作〈開始的地方〉，還帶著新歌登上韓國「全球OTT大獎」，也在台北演出首唱新歌，他表示：「我應該要偷笑了，其實到現在我都還在緊鑼密鼓地拍戲，就是不斷在完成歌曲與角色的狀態，我非常喜歡這個感覺。」

新歌上線當天1月5日是蕭子墨的生日，他選擇與好朋友們一起慶生，包場觀賞自己參與演出的電影《陽光女子合唱團》，他許下心願：「我希望自己可以更穩定地創作和表演，把每一個角色、每一首歌都好好完成，也希望能繼續用作品陪伴大家，並期許自己找到最舒服、最屬於自己的頻率。」

蕭子墨新歌選在生日當天上線。（圖／植光土壤音創提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導