蕭子墨容易鑽牛角尖 自曝飽受焦躁所苦

蕭子墨在生日時推出新歌〈調頻〉。（圖／植光土壤音創提供）

蕭子墨深耕影藝事業多年，去年底正式重拾音樂初心進軍歌壇，並在生日當天推出新單曲〈調頻〉，企圖為快節奏的生活按下暫停鍵，自我調頻，找到面對壓力與情緒時的真實狀態。選在生日當天發行新歌，蕭子墨將新年、生日願望合一，希望大家都能找到自己的「調頻」方法，在忙碌生活中享受最適當的頻率。

對許多人而言，「休息」並不是件容易的事情，蕭子墨過去就曾飽受焦躁所苦，容易鑽牛角尖，意識到這點後，他也學習如何與焦躁共處。如今再次遇到相同的問題，他已找到屬於自己的「調頻」方式，先停下來什麼都不做，讓高速運轉的腦袋慢慢降速，像是運動、聽音樂，或單純睡一覺，「當呼吸回到正常，心比較穩了，再去面對事情，很多困難其實就沒有想像中那麼可怕。」

蕭子墨曾受焦躁所苦。（圖／植光土壤音創提供）

回顧 2025 年，蕭子墨有數不完的感謝，不僅完成了自己的第一首創作〈開始的地方〉，還帶著新歌登上韓國「全球 OTT 大獎」，歌曲上線後，也順利在家鄉台北首唱新歌，他笑說：「我應該要偷笑了，其實到現在我都還在緊鑼密鼓地拍戲，就是不斷在完成歌曲與角色的狀態，我非常喜歡這個感覺。」

歌曲上線的1月5日也是蕭子墨的生日。他選擇與好朋友們一起慶生，包場觀賞自己參與演出的電影《陽光女子合唱團》，他也許下心願：「我希望自己可以更穩定地創作和表演，把每一個角色、每一首歌都好好完成，也希望能繼續用作品陪伴大家，並期許自己找到最舒服、最屬於自己的頻率。」

