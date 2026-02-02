蕭子墨配對女神飆戲顏卓靈、安心亞 兩部新片都成看點

江?生（左）驚喜現身由蕭子墨（右）與顏卓靈主演電影《幸運閣》香港首映會。（三和娛樂提供）

蕭子墨近年持續累積戲劇與電影作品，接連在電影《幸運閣》與《陽光女子合唱團》中，分別與顏卓靈、安心亞對戲，展現截然不同的情感表演。《幸運閣》由黃婷婷導演執導，蕭子墨在片中飾演存在於回憶中的關鍵人物，是奶奶年輕時期的丈夫；而在《陽光女子合唱團》中，他則以律師一角，與安心亞的互動引發觀眾討論。

《幸運閣》是蕭子墨首度參與港澳製作、全程於澳門拍攝的電影，上周末他也特別出席香港首映會宣傳行程，與觀眾近距離交流，活動當晚多年好友、香港男團MIRROR成員Anson Kong江?生更驚喜現身現場，以行動力挺好友。

蕭子墨（左）驚喜現身影廳，與安心亞一起進行映後座談。 （壹壹喜喜提供）

另1部參演作品《陽光女子合唱團》上映將近1個月，票房已正式突破 3.5 億元，成為現象級影壇話題，蕭子墨笑說自己看了兩次電影，第二次還是哭慘了，導演林孝謙也公開肯定他態度認真、相當敬業，有大將之風。

電影《幸運閣》的故事背景設定於1960年代，描繪當時許多福建人移居澳門的生活樣貌，因此片中大量使用閩南語，並穿插粵語進行情感互動。對蕭子墨而言，這次演出不只是語言轉換，更是情緒節奏的切換，他分享，每一種語言都有不同的情感速度與表達方式，並非只是把台詞說對而已。

