蕭子墨首度跨足臺港澳電影 展現不同面向

記者王丹荷／綜合報導

演員蕭子墨近期接連在電影《幸運閣》與《陽光女子合唱團》中，分別與顏卓靈、安心亞對戲，展現截然不同的情感表演層次。《幸運閣》是蕭子墨首度參與港澳地區製作、全程於澳門拍攝的電影作品，上週末他特別出席香港首映會宣傳行程，與觀眾近距離交流，多年好友、香港男團MIRROR成員Anson Kong 江𤒹生更驚喜現身現場，以行動力挺好友。

《陽光女子合唱團》全臺票房已正式突破3.5億元，蕭子墨以「麥可律師」一角留下鮮明印象，導演林孝謙也公開肯定他態度認真、相當敬業，「有大將之風」，並盛讚他與安心亞的對手互動火花十足。蕭子墨透露自己已看了2次，「第1次以演員身分在首映觀影時，腦中不斷浮現拍攝過程，第2次則完全以觀眾角度被故事帶走，一樣哭慘。」他認為作品動人之處，在於情感真實、不刻意煽情。

廣告 廣告

電影《幸運閣》故事背景設定於1960年代，描繪當時許多福建人移居澳門的生活樣貌，因此片中大量使用閩南語，並穿插粵語進行情感互動。片中蕭子墨飾演存在於回憶中的關鍵人物，是奶奶年輕時期的丈夫，透過眼神、肢體與情緒留白，堆疊出被時間珍藏的深情回憶，對他而言，這次演出不只是語言轉換，更是情緒節奏的切換。

蕭子墨分享，為呈現角色所承載的年代感與情感重量，他刻意放慢動作與語氣，讓表演更顯溫柔內斂。片中年輕時期的奶奶由顏卓靈飾演，蕭子墨分享早已看過顏卓靈在《狂舞派》、《尋龍訣》、《六弄咖啡館》等作品中的演出，對她細膩而精準的情感掌握留下深刻印象。實際拍攝時，2人的對手戲多半存在於回憶場景，台詞不多，幾乎仰賴眼神與肢體完成情感交流，情緒層次反而更加濃烈。

熟悉中文、閩南語、粵語，並具備英文與韓語能力的蕭子墨，形容自己「聽比說好」，習慣用耳朵記住語感，讓語言自然融入角色狀態，為了不讓語言成為表演上的負擔，他在拍攝前反覆聆聽錄音，讓多語言轉換自然成為角色的一部分。他也提到過去擔任韓國練習生期間，長時間處於多語環境，加上好友Anson Kong江𤒹生經常以粵語溝通，讓他逐漸熟悉不同語言的節奏與語感。

2025年蕭子墨發行個人創作首支單曲〈開始的地方〉，2026年生日當天（1月5日）推出全新單曲〈調頻〉，同時預告今年3月將推出第3首情歌單曲〈最好我先愛你〉。此外，目前他正投入動作犯罪電影《即刻刺殺》的拍攝，該片由金馬動作指導洪昰顥首度執導，攜手導演許介亭打造，角色設定與以往形象反差極大，期待觀眾看見他更多不同面向的表演可能。

蕭子墨2026演員、歌手雙線前行。（三和娛樂提供）

蕭子墨（左）與顏卓靈用語感撐起《幸運閣》時代情緒。（三和娛樂提供）

Anson Kong江𤒹生（左）驚喜現身由蕭子墨（右）、顏卓靈主演電影《幸運閣》香港首映會。 （三和娛樂提供）

蕭子墨（左）在《陽光女子合唱團》飾演麥可律師，與安心亞互動火花十足。（壹壹喜喜提供）