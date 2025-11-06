蕭宗煌駁斥「故宮人不夠專業」 強調故宮人是故宮的寶

國立故宮博物院前院長吳密察在日本資深媒體人野島剛新書《故宮百話》中批評「故宮人不專業、抗拒改革、看不起南院」。對此，現任故宮院長蕭宗煌6日在立法院教育文化委員會答詢時為故宮同仁打抱不平，並強調「故宮人是故宮的寶」。

立法院教委會6日邀請故宮院長蕭宗煌列席報告並備詢。國民黨立委柯志恩質詢時，引述《故宮百話》一書內容，指出故宮前院長吳密察在書中批評故宮體制保守、缺乏SOP制度、部分員工不願離開台北、偏愛策展「因為能被看見」，甚至稱「故宮人工作量少、每天準時下班」，要求現任院長表態。

蕭宗煌為此替故宮人打抱不平。他說：『(原音)個人的看法的話，我還是給尊重，但是我覺得替故宮的同仁打抱不平。故宮除了文物重要，故宮人都是故宮的寶！』

蕭宗煌也提到自己日前在故宮「百南院慶」開幕致詞時，就曾以大篇幅肯定故宮人，就是要表達對故宮人的看法。

另外，因羅浮宮日前發生珠寶失竊事件，立委關切故宮的安全防護是否加強。蕭宗煌回應指出，故宮文物來台以來「零失竊」，南北院均設有24小時監控與定期安全演練，並配置不斷電系統，確保文物安全無虞。

至於9月時，陸委會與文化部曾接獲電子郵件恐嚇，聲稱若翠玉白菜等文物持續於捷克展出，將有縱火、失竊或開槍事件發生。蕭宗煌指出，故宮譴責這樣的恐嚇行為，也立即與捷克國家博物館進行視訊會議確認展覽與維安無虞。捷克方面已通知警方與檢調單位介入，捷克外交部長也公開譴責威脅行為，希望確保展覽順利進行。(編輯：鍾錦隆)