蕭宗煌：故宮文物為中華民國財產

（中央社記者邱祖胤台北6日電）國立故宮博物院長蕭宗煌今天說，故宮文物是中華民國執政時到台灣，登記為「中華民國財產」。故宮100年歷史有75年在台灣，跟這片土地發生很多連結，是台灣文化滋養一部分。

立法院教育及文化委員會上午邀蕭宗煌列席報告業務概況並備質詢，民主進步黨籍立法委員伍麗華（Saidhai‧Tahovecahe）質詢時表示，中國自稱中華文化正統，媒體甚至報導故宮文物最終會回歸。

蕭宗煌答詢說，故宮文物是中華民國執政時到台灣，登記為「中華民國財產」，也堅信博物館只要做好文物管理、展覽及教育推廣研究工作，「是我們現在最重要的任務。」

至於法國羅浮宮發生珠寶被盜案，立委關切故宮安全防護是否足夠因應；蕭宗煌表示，故宮文物到台灣後「零失竊」，南、北院設24小時監控與定期安全演練，配置不斷電系統，確保安全無虞。

中國國民黨籍立委柯志恩質詢時引述前故宮院長吳密察於「故宮百話：百年博物館的政治力與品牌力從何而生？」一書中，稱故宮體制保守、缺乏標準作業程序（SOP）制度等。

蕭宗煌答詢表示，尊重吳密察看法，但要為故宮人抱不平，「故宮除了文物重要，故宮人都是故宮的寶」。他在故宮「百年院慶」開幕致詞時，就大力肯定故宮人表達支持。

至於故宮文物「翠玉白菜」等於捷克展出時，大陸委員會與文化部接獲恐嚇電子郵件；蕭宗煌說，譴責這些行為，也立即和捷克國家博物館視訊會議，確認展覽與維安無虞，對方已通知警方與檢調單位介入，捷克外交部長也公開譴責，都希望確保展覽順利。（編輯：李明宗）1141106